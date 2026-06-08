CRESPO

• La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el jueves 29/11/2018 a las 10.30 Hs:

Cargo Preceptora turno mañana. STF.

4 hs. Lengua 2º C. Horarios: lunes de 16.40 a 17.15, martes de 13 a 13.40, jueves de 13.40 a 15. STF

La toma de posesión del cargo y horas será el día viernes 30/11/2018.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

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• La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles 28 de noviembre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras: A las 11.00 horas: – 3 horas Biología 2º “A” C.B.C. TM – STF – Martes 11:15 a 12:35 horas – Jueves: 10:40 A 11:15 horas.

Toma de posesión inmediata.