E.E.T. N° 68 Profesor Facundo Arce – Seguí La Rectoría E.E.T. N° 68 Profesor Facundo Arce convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el lunes 22 de octubre en el siguiente horario:

1° Llamado

15:00 hs cargo de Secretario/A 2° categoria S.T.F. – Turno Rotativo

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje , y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

Escuela Secundaria N° 60 Bicentenario – Crespo



La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 22 de octubre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:00 horas:

– 1 cargo Preceptor Varón – Turno Tarde – STF – Días y horarios: Lunes, miércoles y viernes: 14:00 a 18:30 horas. Martes y jueves: 13:00 a 17:30 horas.

A las 08:30 horas:

– 2 horas Artes Visuales – STF – 2º “A” Turno Mañana – Martes 9:50 a 11:15

– 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “A” Turno Mañana – Martes 11:15 a 12:35 hs

– 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “B” Turno Mañana – Jueves 11:15 a 12:35 hs

– 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “C” Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:35 hs

– 2 horas Artes Visuales – STF – 2º “C” Turno Tarde – Miércoles 15:50 a 17:15 hs

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

Escuela Secundaria Nº11 Agustín de la Tijera



La rectoría de la Escuela Secundaria Nº11 Agustín de la Tijera, CUE 300-2600, llama a concurso por resolución Nº 1000/13 CGE art. 146 para cubrir por presentación de proyectos, por licencia de la profesora Sacks Ana y por el término de 30 días, las siguientes horas cátedras:

6 horas de Práctica Educativa 6º año Bachiller en Economía y Administración – Turno Mañana – horario: Jueves de 10:35 a 11:15 hs – 11:15 a 12:05 hs – 12:05 – 12: 45 (frente al aula) y 3 horas extra áulicas.

Los interesados deben retirar las bases para la presentación del proyecto en el establecimiento escolar en el horario de 8:00 hs a 12:00 hs a partir del día lunes 22 de octubre hasta el miércoles 24 de octubre.