VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Educación Física turno rotativo en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires” compartido 5 hs. cátedra con la Escuela Primaria Nº15 “Juan G. de Las Heras” Distrito Corrales y un cargo de Maestro de Música turno mañana en la Escuela Primaria Nº1 “Francisco N. Laprida”, ambos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 10 de octubre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Sup. «Osvaldo Magnasco» informa que se encuentra abierta la preinscripción a los profesorados que se dictan en el Nivel Superior de la institución, que a continuación se detallan:

Profesorado de Educación Sec. en Lengua y Literatura (Resol. 0759/14)

Profesorado de Educación Sec. en Historia (Resol. 0765/14)

Profesorado de Educación Sec. en Matemática (Resol. 0764/14 – carrera a término)

Profesorado de Educación Sec. en Inglés (Resol. 0760/14- carrera a término)

Profesorado de Educación Primaria (Resol. 4170/14)

Profesorado de Educación Inicial (Resol. 4165/14)

Profesorado de Educ. Sup. en Ciencias de la Educación (Resol. 4796/15 – carrera a término)

Profesorado de Educación Especial (Resol. 0976/17 – carrera solicitada en espera de aprobación)

Los interesados pasar por Secretaría del establecimiento en el horario de 17:00 a 21:00 a partir del 16/10/2018 al 30/11/2018.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día miércoles 10 de octubre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 17:00 horas:

– 5 horas Matemática 2º “B” C.B.C. T.M. – STF – Lunes: 8:25 a 10:30 hs. y Miércoles: 7:45 a 9:00 hs

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.