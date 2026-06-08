TABOSSI

La rectoría de la Escuela Secundaria N°8 y Anexo ESJA “Enrique Tabossi” llaman a concurso para cubrir las siguientes horas cátedras:

POR RESOLUCIÓN 1000/13 CGE:

 Primer Llamado:

Día: 19 Abril de 2018

Hora: 9 horas

 2hs de Macroeconomía Curso: 3ro División : A Turno: Noche Día: Lunes

Horario: (19,00-20,00) Situación STF

 Segundo Llamado:

Día: lunes 23 de abril de 2018 Hora: 17 horas

 Tercer Llamado:

POR PROYECTO ( Resol. 1000/13 CGE art 146)

Día: martes 24 de abril de 2018 Hora: 15 horas

– Retiro de bases para elaboración del proyecto, acordando día y fecha de presentación escrita y defensa oral del mismo.-

Los interesados presentarse en el local escolar sito en Hipólito Irigoyen 148, localidad Tabossi.

VIALE

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Res 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 16 de abril de 2018.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN BIOLOGIA Res 761/14 CGE

-UDI Tercer Año ALUMNOS INTEGRADOS ADAPTACIONES CURRICULARES Y ABORDAJE A LA DIVERSIDAD. 3 hs Cátedras. STF. Perfil Res. 330/17 Profesor de/en Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagoga. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente Horario MIERCOLES 18:40 a 20:45

-UDI Cuarto Año PROYECTO DE INVESTIGACION EN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA. 3hs Cátedras. STF. Perfil 283/17 JC Profesor de/en Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y naturales. Biología u homólogos. Geografía y Ciencias Biológicas. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología. Ciencias Biológicas y químicas. Licenciatura en el mismo campo del conocimientos de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de en: Ecología. Saneamiento Ambiental. Biodiversidad. Biotecnología y Bioingenieria . Horarios LUNES 20:05 a 22:10.

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

La Rectoria ENS V Viale Vuelve a convocar de la siguiente manera.

CONCURSO DOCENTE NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Circular 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 17 de abril de 2018.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN BIOLOGIA Res 761/14 CGE

-UDI Tercer Año ALUMNOS INTEGRADOS ADAPTACIONES CURRICULARES Y ABORDAJE A LA DIVERSIDAD. 3 hs Cátedras. STF. Perfil Res. 330/17 Profesor de/en Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagoga. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente Horario MIERCOLES 18:40 a 20:45

-UDI Cuarto Año PROYECTO DE INVESTIGACION EN ENSEÑANZA DE LA BIOLOGIA. 3hs Cátedras. STF. Perfil 283/17 JC Profesor de/en Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y naturales. Biología u homólogos. Geografía y Ciencias Biológicas. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología. Ciencias Biológicas y químicas. Licenciatura en el mismo campo del conocimientos de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de en: Ecología. Saneamiento Ambiental. Biodiversidad. Biotecnología y Bioingenieria . Horarios LUNES 20:05 a 22:10.

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

VIALE

La rectoría de la ENS V Viale por error en llamado DESCONVOCA Y VUELVE A CONVOCAR el siguiente concurso

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Res 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 16 de abril de 2018.

TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA Res 620/15 CGE

-UDI Primer Año LECTURA ESCRITURA DE TEXTOS ACADEMICOS. 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 297/17 Profesor de/en Lengua y Literatura u homólogos. Castellano, Literatura u Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano. Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clasicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos Ciencias de la comunicación Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario VIERNES 16:35 a 17:55

-UDI Segundo Año RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTO. 2hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 JC Profesor de/en Psicología u homólogos. Psicopedagogia u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Licenciado de/en Psicología. Psicopedagogía. Ciencias de la Educación.. Horarios MARTES 21:30 a 22:50.

-UDI Tercer Año CONTEXTO Y COMPRENSIÓN DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 Profesor u homólogos. Filosofía y Psicopedagogía. Filosofía Psicología y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía Lógica Psicología y Ciencias de la Educación Licenciado de/en Psicología. Ciencias de la Educación Psicopedagogía. Horarios VIERNES 18:40 a 20:05

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

La Rectoría VUELVE A CONVOCAR de la siguiente manera:

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Circular 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 17 de abril de 2018.

TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA Res 620/15 CGE

-UDI Primer Año LECTURA ESCRITURA DE TEXTOS ACADEMICOS. 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 297/17 Profesor de/en Lengua y Literatura u homólogos. Castellano, Literatura u Latín. Letras u homólogos. Letras Modernas Literatura. Literatura y Castellano. Lengua y Literatura Castellana. Castellano y Latín. Castellano. Literatura e Historia. Literatura Clásica. Lenguas Clasicas u homólogos. Comunicación Social. Ciencias del Lenguaje y de la Comunicación u homólogos Ciencias de la comunicación Licenciatura en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario VIERNES 16:35 a 17:55

-UDI Segundo Año RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTO. 2hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 JC Profesor de/en Psicología u homólogos. Psicopedagogia u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Licenciado de/en Psicología. Psicopedagogía. Ciencias de la Educación.. Horarios MARTES 21:30 a 22:50.

-UDI Tercer Año CONTEXTO Y COMPRENSIÓN DE LA PSICOLOGIA SOCIAL 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 Profesor u homólogos. Filosofía y Psicopedagogía. Filosofía Psicología y Pedagogía. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía Lógica Psicología y Ciencias de la Educación Licenciado de/en Psicología. Ciencias de la Educación Psicopedagogía. Horarios VIERNES 18:40 a 20:05

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

VIALE

La Rectoria de la ENS V Viale por error en llamado desconvoca y VUELVE A CONVOCAR EL SIGUIENTE CONCURSO

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Res 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 16 de abril de 2018.

PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA Res 4170/14 CGE

-UDI Segundo Año EDUCACION RURAL Y EDUCACION ADULTOS. 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res. 491/17 JC Profesores de/en Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencisas Sociales. Filosofía Psicología y ciencias de la educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación . Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo de conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario JUEVES 19:25 a 20:45

-UDI Tercer Año ALUMNOS INTEGRADOS ADAPTACIONES CURRICULARES Y ABORDAJE A LA DIVERSIDAD. 2hs Cátedras. STF. Perfil Res. 330/17 JC Profesor de/en Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagoga. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente Horarios MARTES 20:50 a 22:10.

-UDI Cuarto Año CUIDADOS DE LA SALUD 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 283/17 JC Profesor de en Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Biológicas y químicas. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Biológicas. Enfermería Licenciado de /en Ciencias Naturales, Biología, Biodiversidad. Horarios JUEVES 18:00 a 19:20

-UDI Cuarto Año LEGISLACION ESCOLAR Y TRABAJO DOCENTE 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 365/17 JC. Profesor de/en Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Jurídica y Contable. Ciencias Jurídicas y Sociales. Enseñanza Media en Ciencias Jurídico Sociales. Educación Democrática y Ciencias Jurídicas. Historia y Ciencias Jurídicas. Ciencias Económicas y Jurídicas. Ciencias Políticas u homólogos. Derecho. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Abogado. Horarios LUNES 19:25 a 20:45

-UDI Cuarto Año RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTO 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 JC Profesor de/en Psicología u homólogos. Psicopedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Licenciado de/en Psicología. Psicopedagogía. Ciencias de la Educación.. Horarios: JUEVES 20:05 a 21:30

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

La Rectoría de la ENS V Viale, VUELVE A CONVOCAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, Conforme con la Circular 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y Carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y Proyecto de cátedra en términos de 5 días hábiles a partir del 17 de abril de 2018.

PROFESORADO DE EDUCACION PRIMARIA Res 4170/14 CGE

-UDI Segundo Año EDUCACION RURAL Y EDUCACION ADULTOS. 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res. 491/17 JC Profesores de/en Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencisas Sociales. Filosofía Psicología y ciencias de la educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación . Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo de conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horario JUEVES 19:25 a 20:45

-UDI Tercer Año ALUMNOS INTEGRADOS ADAPTACIONES CURRICULARES Y ABORDAJE A LA DIVERSIDAD. 2hs Cátedras. STF. Perfil Res. 330/17 JC Profesor de/en Educación Especial u homólogos. Enseñanza Diferenciada u homólogos. Psicopedagoga. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente Horarios MARTES 20:50 a 22:10.

-UDI Cuarto Año CUIDADOS DE LA SALUD 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 283/17 JC Profesor de en Ciencias Biológicas u homólogos. Ciencias Biológicas y químicas. Biología u homólogos. Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal en Biología. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Exactas y Naturales. Geografía y Ciencias Biológicas. Enfermería Licenciado de /en Ciencias Naturales, Biología, Biodiversidad. Horarios JUEVES 18:00 a 19:20

-UDI Cuarto Año LEGISLACION ESCOLAR Y TRABAJO DOCENTE 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 365/17 JC. Profesor de/en Ciencias Jurídicas u homólogos. Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ciencias Jurídica y Contable. Ciencias Jurídicas y Sociales. Enseñanza Media en Ciencias Jurídico Sociales. Educación Democrática y Ciencias Jurídicas. Historia y Ciencias Jurídicas. Ciencias Económicas y Jurídicas. Ciencias Políticas u homólogos. Derecho. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Abogado. Horarios LUNES 19:25 a 20:45

-UDI Cuarto Año RESOLUCION PACIFICA DE CONFLICTO 2 hs Cátedras. STF. Perfil Res 373/17 JC Profesor de/en Psicología u homólogos. Psicopedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos Licenciado de/en Psicología. Psicopedagogía. Ciencias de la Educación.. Horarios: JUEVES 20:05 a 21:30

Los interesados por consultas presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.