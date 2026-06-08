En VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Director de Personal Único en la Escuela Primaria Nº32 “Libertad” Distrito Chilcas Zona Desfavorable, un cargo de Maestro de Grado de Jornada Completa y un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno tarde en la Escuela Primaria Nº47 “Bernardino Rivadavia”, todos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 28 de septiembre del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

En VICTORIA

La Rectoría de la Esc. Secundaria Nº 7 “Mariano Moreno”, convoca a concurso según normativa vigente (Resol. Nº 1000/13 – art. 140 CGE), para cubrir en carácter de suplente término fijo las siguientes horas cátedras, para el día Lunes 01 de octubre del corriente año, a las 8:30 hs. TOMA INMEDIATA

03 hs Ingles – 1ro. año – Lunes 10:45 a 12:00hs

Miércoles 8:25 a 9:05hs

03 hs Ingles – 2do. año – Viernes 9:15 a 10:35hs

Viernes de 10:45 a 11:25hs

03 hs Ingles – 3er. año – Miércoles de 10:45 a 11:25hs

Jueves de 11:25 a 12:40hs

03 hs Ingles – 6to. año – Lunes 7:45 a 9:05hs

Martes 12 a 12:40hs

Los aspirantes deberán presentarse en el edificio escolar ubicado en Carlos Reggiardo S/N (Quinto Cuartel), munidos de la documentación correspondiente.