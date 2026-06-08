En VICTORIA

La Rectoría de la E .E. T N°1. “Dr. Pedro Radío” convoca para el jueves 27 de septiembre de 2018 a las 11:30 hs según normativa vigente Resol 1000/13 y Resol 300/12 con toma de posesión efectiva, para cubrir:

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 1er año 2da div (STF) Lunes 12:05 hs a 12:45 hs y Miércoles 10:45 hs a 12:05 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 1er año 5ta div (STF) Martes de 10:45 a 12:05 hs y Jueves de 10:45 hs a 11:25 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 2do año 2da div (STF) Martes 12:05 hs a 12:45 hs y Viernes de 11:25 hs a 12:45 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 2do año 3era div (STF) Martes 15:00 hs a 16:20 hs y Jueves 17:50 hs a 18:20 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 2do año 4ta div (STF) Lunes 16.30 hs a 17:10 hs y Martes de 13:30 hs a 14:50 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 2do año 5ta div (STF) Jueves 11:25 hs a 12:45 hs y Viernes 10:45 hs a 11:25 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) en 3er año 2da div (STF) Lunes de 09:15 hs a 10:35 hs y miércoles de 07:45 hs a 08:25 hs

*03 hs Idioma Extranjero (Ingles) 5to año Mecánica (STF) Martes 16:30 hs a 17:10 hs y Jueves de 16:30 hs a 17:50 hs

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje y/o la documentación correspondiente.

En VICTORIA

La Dirección de la Escuela Nº 1 “Francisco Narciso de Laprida” informa que, a partir del día Lunes 1 de Octubre del corriente año, se abre la Inscripción a Nivel Inicial, de 4 y 5 años y a Nivel Primario de la Institución, para el Ciclo Lectivo 2019, en los horarios de 8,30 a 11,30 hs. y de 13,30 a 16,30 hs., en la sede de la misma, Congreso 726.

En SEGUÍ

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 28 de septiembre en los siguientes horarios:

1° Llamado

10.00 h 2 hs Artes Visuales 3er 2do año Miércoles 10.00 h -10.40 h 10.50 h -11.30 h STF MAÑANA

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí