La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 13 de agosto de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 11:00 horas:

2 hs Artes Visuales 3º A CBC -TM– STF – Jueves 7:45 a 9:00 horas

2 hs Artes Visuales 3º B CBC -TT– STF – Miércoles 14:20 a 15:50 hs

2 hs Artes Visuales 4º B CBC -TT– STF – Miércoles 13:00 a 14:20 hs

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

La rectoría de la ESJA N° 33, llama a concurso para cubrir las siguientes horas cátedra según resolución 1000/18:

4 hs matemática 2do año CBC A y B

4 hs matemática 3er año CBC A y B

Total de 16 hs cátedra

Presentarse el miércoles 12 de septiembre de 2018 en Sarmiento 2200 de Crespo, a las 19:30 hs con la documentación correspondiente.