VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Secundaria N°:11, Valentina Paez, Rincon

doll Tres Esquinas , convoca según Resol.N°: 1000/13, para el

Miercoles 05 de Septiembre del corriente año, a las 8.30 hs. en el

local escolar las siguientes hora del ANEXO CHILCAS que a continuación se detallan:.

-04 hs. Matematica C.B.C Multiaño S.T.F. Lunes de 7.30 a 08.45/Martes 8.45 a 9.55.

-05 Hs Matematica Extra Aulica a convenir con la Institución.

-02 Hs. Artes Visuales C.B.C. MultiAño S.T.F. Martes de 11.15 a 12.25

-01 Hs. Artes Visuales Extra Aulica.a convenir Horario con la Institucion.

-04 Hs Lengua y Literatura C.B.C. Multiaño S.T.F. Miercoles de 7.30 a 8.45 / Martes de 7.30 a 8.40

-05 Hs Lengua Y Literatura a convenir Horario con la Institución.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento paraje tres

Esquinas Km 80 Ruta 11 con la correspondiente documentación. En caso

de lluvia la misma se realizará en la Dirección Departamental de

Escuelas de Victoria, cito en Maipú N° 141.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del miérccoles 5 de septiembre del corriente las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA –Resoluc. N° 297/17 JC Plan 0759/14 CGE-

1° año

03 hs. Oralidad, lectura, escritura y TIC (S.T.F.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: Lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20-22,20 a 23,00.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.