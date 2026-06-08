VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA a concurso según resolución Nº 2300/12 CGE y su modificatoria la Resolución 1471/16 CGE, Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del EDE, Art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y Resolución 836/17 CGE; con presentación de carpeta de antecedentes debidamente autenticadas y Proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 5 de septiembre hasta el 7 de septiembre del corriente inclusive las horas cátedra que a continuación se detallan:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – Resolución Nº 491/17 C.G.E. Plan Res. 4796/15 C.G.E.-

1er. año

04 hs. Filosofía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Filosofía u homólogos. Filosofía, Pedagogía y Latín. Filosofía y Ciencias de la Educación. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía y Psicología. Ciencias de la Educación u homólogos. Ciencias Sagradas u homólogos. Teología y Ciencias de la Religión. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día miércoles: 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50. Viernes: 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

04 hs. Problemáticas Educativas (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día miércoles: 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20. Jueves: 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

04 hs. Pedagogía (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día lunes: 21,40 a 22,20-22,20 a 23,00. Jueves: 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

06 hs. Práctica Profesional Docente I: Sujetos y contextos. Aproximación a la práctica educativa (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día martes: 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40- 21,40 a 22,20

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL –Resoluc. N° 302/17 JC Plan 4165/14 CGE-

1º año

04 hs. Didáctica General (STF) Profesor de/en: Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: lunes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50 y jueves de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA –Resolución N° 307/17 JC Plan 4170/14 CGE-

4º año

03 hs. Problemáticas contemporáneas de la Educación Primaria (equipo de cátedra) (S.T.F.) Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación u homólogos. Profesor de Filosofía u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor de Filosofía y Pedagogía. Profesor de Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología. Profesor de Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: lunes de 17,10 a 17,50-18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA –Resolución N°348/17 JC Plan 765/14 CGE-

4º año

05 hs. Práctica Docente IV (equipo de cátedra) (STF) Perfil Generalista: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: viernes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL –Resolución N°330 JC Plan 0976/17 CGE-

2º año

04 hs. Práctica Docente II (taller de práctica) (equipo de cátedra) (STF) Perfil Generalista: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: martes de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20.

“Declarado sin aspirantes el art. 80, acto seguido se ofrecerá por art.40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art.40; por el término de 3 días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (FI)”

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.

Los lineamientos para los proyectos se encuentran a disposición en la institución. Para informes y recepción de carpetas y proyectos, dirigirse a la Secretaría de la institución, Av. Centenario Nº 288, de lunes a viernes, en el horario de 15,30 a 19,30.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 4 de setiembre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 10:30 horas:

– 2 horas Biología – STF – Turno Mañana– 5º “A” C.O. – Martes 8:25 a 9:55 horas

– 2 horas Biología – STF – Turno Mañana– 4º “A” C.O. – Martes 9:55 a 11:30 horas

A las 11:00 horas:

– 2 horas Educación Tecnológica – STF – Turno Tarde– 1º “C” C.B.C. – Viernes 13:00 a 14:20 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.