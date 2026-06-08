VICTORIA

La Vice-Rectoria Nivel Secundario de la Esc. Normal Sup. «Osvaldo Magnasco» solicita la presencia de los docentes se consignan a continuación a fin de cumplimentar tramites de su interés; deberán realizarlo hasta el día lunes 27 del cte. en el horario de 08.00 a 13.00 hs

Fiorotto, Adela

Firpo, Natalia

Diaz, Cecilia

Colazo, Irma Graciela

Zapata, Maria del Huerto

Torriggino Silvina

Reynoso, Maria Jessica

Maldonado, Laura

Sartori, Mariela Andrea

Herrera, Paola

Maggioni, Maria Rosa

Caballero, Carina

Pello, Emiliano

ALDEA SAN RAFAEL

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 23 de agosto a las 14.30 h, para cubrir las siguientes horas cátedras, en los siguientes horarios, por el término de 30 días:

– 2 hs. Artes Visuales en 1er año. Día viernes 12:15 a 13:35 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 2do año. Día viernes 16:45 a 18:05 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 3er año. Día viernes 15:15 a 16:35 hs. (turno tarde)

– 2 hs. Artes Visuales en 4er año. Día viernes 13:45 a 15:05 hs. (turno tarde)

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

SEGUÍ

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. y Resol. 300/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el jueves 23 de agosto en los siguientes horarios:

1° Llamado

15:00 Hs 12 hs. S.T.E. ELECTRICIDAD 2° 1° Horarios: Miercoles 13: 20 a 17:40 hs Viernes 13: 20 a 17:40 hs S.T.F. Turno Tarde 15:15 Hs. 4Hs LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS I 5° TME Horarios: Lunes 14:50 a 16:10hs 16:20 a 17:40 hs S.T.F. Turno Tarde 15:30 Hs 3Hs ELECTRONICA GENERAL 6° TME Horarios: Lunes 12:30 a 14:40hs S.T.F. Turno Tarde 15:45 Hs 5Hs MAQUINAS ELECTRICAS Y ENSAYO 7° TME Horarios Martes 12:30 a 14:40hs Jueves 15:30 a 17:00 S.T.F. Turno Tarde 16:00 Hs 12 Hs TALLER DE LA ESPECIALIDAD 5° TME Horarios: Martes 07:15 a 11:30 Hs Jueves 07:15 a 11:30hs S.T.F. Turno Mañana

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.