ALDEA SAN RAFAEL

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día jueves 16 de agosto a las 14.30 h, para cubrir el cargo de maestro en 1er año Secundario.

En los siguientes horarios:

Lunes 12.15 a 13.35 y 15.15 a 16.35 h

Martes 12.15 a 15.05 h

Miércoles 12.55 a 13.35 y 14.25 a 18.05 h

Jueves 15.15 a 18.05 h

Viernes 13.45 a 16.35 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día jueves 16 de agosto a las 14.00 hs. Según normativa vigente: Artículo 140 de la Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente, con toma de posesión inmediata:

01 Cargo Oficina Técnica – Especialidad Mecánica– Turno Tarde- Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 16:20hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

SEGUÍ

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. y Resol. 300/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el viernes 17/08/2018 en los siguientes horarios:

2° Llamado 10:00 Hs

06 hs. Proyecto Tecnológico II 6° T.G.O. Horarios: Jueves de 07.15 hs – 11.30 hs S.T.F. Turno Mañana

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 16 de agosto de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 16 horas:

– 2 horas Formación Ética y Ciudadana – STF – Turno Tarde – 4º “B” C.B.C. – Jueves 15:10 a 16:30 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

RAMÍREZ

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras STF de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer llamado por el término de 5 días hábiles desde el 15 al 22 de agosto, según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes a la Tecnicatura Superior en Gastronomía que se dicta en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo de Gral. Ramírez.

1er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía- Res 905/15 CGE y Res 157/18 JC

• 02hs- “Alimentos”- STF –miércoles de 18:00 a 19:20hs

PERFIL: Profesor de/en: Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas.

Licenciado de/en: Biología. Biodiversidad. Bromatología. Biotecnología. Nutrición. Farmacia. Tecnología de los a Alimentos. Bromatología. Gastronomía u homólogos.

Nutricionista. Ingeniero de/en: Alimentos. Alimentación. Bioingeniero.

• 02hs- “Biología de los alimentos”- STF – miércoles de 20:50 a 22:30hs

PERFIL: Profesor de/en: Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas.

Licenciado de/en: Biología. Biodiversidad. Bromatología. Biotecnología. Nutrición. Farmacia. Tecnología de los a Alimentos. Bromatología.

Bioingeniero. Ingeniero en Alimentos.

• 02hs- “Informática I”- STF –miércoles de 19:20 a 20:50hs

PERFIL: Profesor /Técnico/Profesional de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistema de información. Sistemas de computación. Tecnologías u homólogos. Bioinformática. Tecnología. –

3er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía- Res 905/15 CGE y Res 157/18 JC

• 02hs- “Nutrición”- STF – miércoles de 19:20 a 20:50hs

PERFIL: Profesor /Técnico/Profesional de/en:

Nutrición. Ciencia de la nutrición. Superior en Nutrición y Alimentación.

Universitario en Nutrición Colectiva. Universitario en Nutrición Comunitaria. Universitario en Nutrición. Nutricionista.

Biología u homólogos. Ciencias Naturales u homólogos. Ciencias Biológicas y Químicas. Biodiversidad. Bromatología. Biotecnología. Nutrición. Bioingeniero.

• 05hs- “Producción de alimentos”- STF – lunes de 19:20 a 23:00hs

PERFIL: Profesor / Técnico / Profesional de/en:

Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario- Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte culinario orientación Chef y chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.

Ingeniero de/en Alimentos. Alimentación.

Los interesados deberán presentar en alguna de las dos Instituciones Educativas: E.E.T y S. N°1 sito en Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá y la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo sito en calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre de Gral. Ramírez, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res 111/18 CGE, junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, de 18 a 21hs.

NOGOYÁ

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras en Nivel Superior con carácter Suplente Termino Fijo, de acuerdo a la reglamentación vigente: Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 CGE.

Primer llamado por el término de 5 días hábiles desde el 15 al 22 de agosto, correspondientes al:

1er. Año del Profesorado de Educación Secundaria en Química- Res 762/14 CGE – Res 0179/15 CGE

• 03hs “Oralidad, Lectura, Escritura y Tic” – Jueves de 18 a 20hs-

Res 315/17 JC – PERFIL TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistema u Homólogos. Sistemas de Información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos.

Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en información. Sistemas de/en computación. Bioinformática. Tecnología.

Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática.-

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res 111/18 CGE, junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, de 18 a 21hs.

VICTORIA

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpeta de antecedentes, por el término de 5 días hábiles a partir del 15/08/18 hasta el 22/08/18 inclusive el siguiente espacio:

Tecnicatura Sup. En Enología y Fruticultura: (Res. 1585/16 CGE).

1er año:

03hs, STF, Problemáticas socio-culturales contextualizadas, jueves de18:40 a 19.20; 19:30 a 20:10; 20:10 a 20:50. Perfil(Res.2771 CGE): Profesor, Licenciado, Profesional : Antropología; Ciencias de la Educación; Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, Ciencias Jurídicas; Sociología; Trabajo Social; Historia.

03hs, STF, Tecnologías de la Información y la Comunicación, lunes 19:30 a 21:40.Perfil (Res. 2772 CGE): Profesor/Licenciado/Profesional: Informática, Análisis en sistemas y homólogos (título no inferior a tres años), Bioinformática, Ciencias de la información.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.