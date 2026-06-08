SEGUÍ

La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. y Resol. 300/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el miércoles 15/08/2018 en los siguientes horarios:

1° Llamado

15:00 Hs 06 hs. Proyecto Tecnológico II 6° T.G.O. Horarios: Jueves de 07.15 hs – 11.30 hs S.T.F. Turno Mañana 15:15 Hs 12 hs STE Soldadura 3° 1° Horarios: Martes 13.20 hs.– 17.40 hs Jueves de 13.20 hs – 17.40 hs S.T.F Turno Tarde

Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., Credencial de puntaje o carpeta de antecedentes, y si correspondiera Constancia de Personal del Establecimiento, en las Instalaciones ubicadas en el predio del ex ferrocarril con acceso por Libertad y Gregorio Battisti de Seguí.

CRESPO

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir el siguiente espacio curricular:

2 hs STF Formación ética y ciudadana 3° año “C” T.M. (Martes de 7.00 a 8.20hs)

Primer llamado a las 8.00 hs, segundo llamado a las 8.10 hs y tercer llamado a las 8.20 hs hasta agotar instancias siguiendo Resolución Nº 1000/13 CGE de los art. 140 (inciso a hasta h), 146 y 147.

Los interesados presentarse el día jueves 16 de agosto de 2018 en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.

VICTORIA

La Rectoría de la EET N°1 “Dr. Pedro Radio” convoca para el día Miércoles 15 de agosto a las 12.00 hs. Según normativa vigente: Artículo 140 de la Resolución 1000/13 y Resol. 300/13, para cubrir en carácter suplente, con toma de posesión inmediata:

• 01 Cargo Oficina Técnica – Especialidad Mecánica– Turno Tarde- Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 16:20hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.

VICTORIA

Dirección de la Escuela NINA Nº7 «Esteban Echeverría» Departamento Victoria, Provincia de Entre Ríos, llama a Concurso según Reglamentación vigente Resol. Nº 0300 y 0355/12 CGE en marco del Proyecto de Mejora e Inclusión Educativa » Escuela NiNA» para cubrir en carácter de Suplente Termino Fijo:

4 horas cátedras- Acompañamiento al Estudio, lengua y Ciencias Sociales: 2do ciclo, Agrupamiento A

4 horas cátedras-Acompañamiento al Estudio, Lengua y Ciencias Sociales 2do ciclo, Agrupamiento B

Los interesados deberán concurrir, los días 14, 15, y 16 de agosto de 2018 a retira bases del Proyecto en el local escolar, cito en Colectora Patiño, ruta 11, Barrio Abadía de 13 a 16 hs. Presentación de los Proyectos en la institución, el día viernes 17 de agosto, de 10 a 14 hs donde se fijara día de la defensa.

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Secretario de 1ª Categoría de Jornada Simple turno rotativo en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires”, un cargo de Secretario de 2ª Categoría de Jornada Simple turno rotativo en la Escuela Primaria Nº55 “Soberanía Nacional”, un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires”, un cargo de Maestro de Grado de Jornada Completa en la Escuela Primaria Nº48 “Nicolás Avellaneda” y un cargo de Maestro de Artes Visuales en la Escuela Primaria Nº2 “Guillermo Brown”, todos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 15 de agosto del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.