CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE Por presentación de Proyectos y Antecedentes para cubrir las siguientes horas cátedra:

3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 2º “A” C.B.C. – Lunes: 10:40 a 11:55 horas y Jueves: 11:55 a 12:35 horas

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 1º “A” C.B.C. – Lunes 11:55 a 12:35 horas – Jueves 9:15 a 10:30 horas.

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 6º “A” C.O. – Martes: 7:00 a 7:45 hs – Jueves 10:40 a 11:55 hs.

Presentación de proyectos y antecedentes, serán recepcionados hasta el día 3 de agosto a las 12 hs por Mesa de Entrada de la Institución. El proyecto presentado, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. Orientación de recorridos didácticos por Diseño Curricular Provincial.

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.

COSTA GRANDE

La rectoría de la Escuela Secundaria N° 11 Agustín de la Tijera con Orientación en Economía y Administración, de Costa Grande, Departamento Diamante (CUE 300-2600) llama a concurso según normativa vigente Res. 1000/13 Art. 140 y circular 13/18 de JURADO DE CONCURSO CGE para cubrir con carácter SUPLENTE A TERMINO FIJO los siguientes espacios curriculares. Licencia por maternidad de la profesora Bárbara Saluzzo desde el 06/08/2018 al 18/11/ 2018.

2 hs. Economía 4to año – Miércoles 7:45 – 8: 25 hs

8:25 – 9:05 hs.

2 hs. Introducción a la Administración 4to año

Miércoles 12:05 – 12:45 hs

12:45 – 13:25 hs

2 hs. Microeconomía 5to año

Jueves 10:35 – 11:15

11:25 – 12:05

3 hs. Principios Básicos de Contabilidad 5to año

Martes 9:55 – 10:35

10:35 – 11:15

Jueves 12:05 – 12:45

2 hs Teoría y Gestión de las Organizaciones I 5to. Año

Viernes 10:35- 11:15 hs

11:25 – 12:05 hs

3 hs Derecho Comercial 6to. Año

Viernes 7: 45 – 8: 25 hs

8:25 – 9:05 hs

9:05 – 9: 45 hs

3 hs. Legislación laboral y práctica impositiva 6to. Año

Martes 7: 45 – 8: 25 hs

8:25 – 9:05 hs

9:05 – 9: 45 hs

3 hs. Macroeconomía 6to. Año

Lunes 9:05 – 9:45 hs

9:55 – 10:35 hs

Jueves 9:05 – 9:45 hs

4 hs. Sistema de Información Contable 6to. Año

Martes 12:05 – 12:45 hs

12:45 – 13: 25 hs

Jueves 9:55-10:35

10:35-11:15

3 hs . Teoría y Gestión de las Organizaciones 6to. Año

Martes 10:35 – 11:15 hs

11:25 – 12:05 hs

Miércoles 9:05 – 9:45 hs

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande ruta provincial N° 40, el día viernes 03 de agosto a las 9.30hs., con la documentación correspondiente según Art. 139 Resolución 1000/13 CGE: credencial de puntaje, DNI y constancia de personal del establecimiento si correspondiese.

En caso de lluvia se llevará a cabo en Dirección Departamental de Escuelas Diamante – 25 de Mayo 324- en el mismo horario. Teléfono de la escuela 3434649830.

VICTORIA

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 5 días hábiles a partir del 31/07/18 al 06/08/18 inclusive el siguiente espacio:

TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA:( Res. 0620/15 CGE)

2do año: 02hs, STF, Farmacología II, jueves de 18:00 a 18.40 y de 18:40 a 19:20.

Perfil (Res. 331/17 JC): Licenciado en Farmacia; Farmacéutico; Médico; Bioquímico; Licenciado en Bioquímica y Farmacia.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

Informes y recepción de carpeta de antecedentes dirigirse a la secretaría de la institución Congreso 726, en el horario de 18 a 21.30 hs. Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

VICTORIA

La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que los docentes que a continuación se detallan deberán pasar por Secretaría del establecimiento en el horario de 8 a 12 hs. a retirar credencial de puntaje:

– Aguilar, Johanna

– Aliendro, María

– Andino, Verónica

– Bezzato, Vanesa

– Capurro, Valeria

– Celiz, Adriana

– Dellamorte, Marta

– Díaz, Lilia

– Díaz, María Delfina

– Gimenez, Elsa

– Gonnelli, María Paola

– Goyenechea y Zarza Blanca

– Green Cynthia

– Martínez, Diana

– Medrano, Débora

– Muñoz, Carolina

– Palomo, Inés

– Pérez, Ana B.

– Ramos, Ariel G.

– Rees, Alejandro

– Roldán, María M.