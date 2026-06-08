Orden de llamado: PRIMER LLAMADO

CONCURSO DOCENTE NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, llama a concurso según Resolución Nº 2300/12 C.G.E y su modificatoria la Resolución Nº 1471/16 C.G.E por presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y ficha de inscripción en términos de 5 días hábiles a partir del 30 de Julio de 2018.

Profesorado de Educación Secundaria en Matemática: Res 0764/14, 0725/15 CGE

Cargo: Profesor. Carácter: STF. Días y Horario: viernes de 18:00 a 19:20 y 20:05 a 20:45 Horas

Cátedra: Didáctica de la Matemática II. 03 Horas Cátedra. 3er Año.

Formato: Asignatura

Perfil(Resolucion N°245/17): Profesor de/en: Matemática u Homólogos. Profesor de/en Matemática, Física y Cosmografía. Profesor de/en Ciencias Exactas y Aplicadas. Profesor de/en Matemática y Astronomía. Profesor de/en Matemática y Cosmografía. Profesor de/en Matemática y Química. Profesor de/en Matemática, Física y Química.

Cargo: Profesor. Carácter: STF. Días y Horario: jueves de 18:00 a 20.05 Horas

Cátedra: Problemática de la Geometría III. 03 Horas Cátedra. 3er Año.

Formato: Asignatura

Perfil (Resolucion N°245/17): Profesor de/en: Matemática u Homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemáticas y Física. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química.

Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencias Física y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático.

Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes N°279, de la Ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:00 hs.

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria comunica que la Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo General de Educación por Disposición 07/18 D.E.J.A :Convoca a Concurso y Acto de Adjudicación para la cobertura del cargo de Supervisor de Zona 5 de Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, Departamentos: TALA (Sede), NOGOYA, COLON y URUGUAY, en carácter de Suplente a término fijo según Artículo 141° – Resolución N° 1000/13 a realizarse en Jurado de Concursos del Consejo General de Educación el día 02 de agosto de 2018 a las 10.00 horas.

Determinar que el cargo mencionado en el artículo precedente deberá atender los servicios educativos de Nivel Secundario, dependientes de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos conforme lo dispone el Artículo 1º de la Resolución Nº 0222/16-C.G.E.