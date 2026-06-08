Viale

• La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras nivel Secundario. 14:00 hs. primer llamado, 14:10 hs. segundo llamado, 14:20 hs. tercer llamado: – 3 hs. de Psicología de 4° año (1era. Div.). Suplente. Ciclo Orientado. Horario: jueves 13:00 a 14:20 hs. y 17:20 a 18 hs. – 3 hs. de Psicología de 4° año (2da. Div.). Suplente. Ciclo Orientado. Horario: lunes 14:30 a 15: 50 hs. y jueves: 14:30 a 15:10 hs.

14:30 hs. primer llamado, 14:40 hs. segundo llamado, 14:50 hs. tercer llamado: 3 hs. de Filosofía de 5° año (1 era. Div.). Suplente. Ciclo Orientado. Horario: Lunes 16:00 a 16:40 hs. y martes: 16 a 16:20 hs. – 3 hs. de Filosofía de 5° año (2da. Div.). Suplente. Ciclo Orientado. Horario: martes 13:00 a 14:20 hs. y jueves 16:00 a 16:40 hs.

15:00 hs. primer llamado, 15:10 hs. segundo llamado, 15:20 hs. tercer llamado: – 2 hs. de Formación Etica y Ciudadana de 5° año (2da. Div.). Suplente. Ciclo Orientado. Horario: martes 14:30 a 15:50 hs. Turno tarde, para el lunes 24 de julio de 2017. Presentarse con credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279, Viale.

• La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, llama a concurso según Resolución. 1000/13 CGE para cubrir las siguientes horas cátedras Nivel Secundario. 15:30 hs. primer llamado, 15:40 segundo llamado, 15:50 tercer llamado: – 3 hs. de Física y Química de 1° (1 era. Div.). Suplente. Ciclo Básico. Horario: lunes 13:00 a 14: 20 hs. y 15:10 a 15:50 hs. – 3 hs. de Física y Química de 1° (2 da. Div.). Suplente. Ciclo Básico. Horario: martes 13:00 a 13:40 hs. y jueves 16:40 a 18:00 hs. Turno tarde, para el lunes 24 de julio de 2017. Presentarse con credencial de puntaje, dni, título y/o antecedentes, constancia de Personal de la casa, en el local escolar sito en calle corrientes Nº 279, Viale.

Seguí

• La Rectoría E.E.T. N° 68 “Profesor Facundo Arce” convoca a concurso por Resol 1000/13 C.G.E. para cubrir los siguientes espacios curriculares, para el día 24/07/17 en los siguientes horarios: 1° Llamado. 9:00 hs.: – 6 hs. Lengua y Literatura 2°, 1° Suplente, lunes: 8:30 a 9:10 y 9:20 a 10:00 hs., miércoles: 7:50 a 8:30, 8:30 a 9:10, 10:50 a 11:30 y 11:30 a 12:10 hs. – 6 hs. Lengua y Literatura 2°, 2° Suplente, lunes: 7:15 a 7:50 y 7:50 a 8:30 hs., miércoles: 9:20 a 10:00, 10:00 a 10:40 hs., viernes: 9:20 a 10:00 y 11:30 a 12:10 hs. – 6 hs. Lengua y Literatura 3°, 2º Suplente, lunes: 10:00 a 10:40 y 10:50 a 11:30 hs., miércoles: 12:15 a 12:55 hs., viernes: 7:15 a 7:50, 7:50 a 8:30 y 8:30 a 9:10 hs. – 2 hs. Lengua y Literaturas 5° TME Suplente, miércoles: 13:20 a 14:00 y 14:00 a 14:40 hs. – 2 hs. Lengua y Literatura 5° TGO Suplente, miércoles: 14:50 a 15:30 y 15:30 a 16:10 hs. Los interesados deberán presentarse en la fecha y horas consignados con D.N.I., credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes en el Establecimiento ubicado en Santa Rosa y Libertad de Seguí.

Crespo

• La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llamada a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes, 24 de julio de 2017 a las 8 horas para cubrir los siguientes espacios: – 2 hs. Geografía STF 4° “A” CO TM jueves de 10:40 a 11:55 hs. – 2 hs. Geografía STF 5° “A” CO TM, lunes de 7 a 8:25 hs. – 3 hs. Geografía STF 2° “C” CBC TT, martes de 14:20 a 15:50 hs. y miércoles de 13 a 13:40 hs – 2 hs. Geografía STF 5° “B” CO TT, miércoles de 15:50 a 17:15 hs. Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.