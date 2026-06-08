La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” CONVOCA, según Res. Nº 1000/13 CGE, en el marco de la Resolución N° 1618/15 CGE. Proyecto de Educación Secundaria en Zona de Sección islas, C.O. para cubrir con carácter (S.T.F.) por presentación de proyecto.

01 Cargo de TUTOR de 30 hs. Esc. N° 45 “Martín Jacobo Thompson”

Serán funciones del profesor tutor:

– Coordinar guiar el proceso de enseñanza de los estudiantes que asistan al Ciclo Orientado en base al asesoramiento y materiales de los profesores/as designados para tal fin y de los coordinadores del ciclo.

– Implementar las secuencias producidas y acordadas con los profesores asesores conforme a la metodología del pluri año y contemplando las necesidades e intereses de los adolescentes como así también al contexto isleño.

Son requisitos a tener en cuenta entre los aspirantes:

– Disponer de tiempos para cumplir carga horaria en las Escuelas de zona de islas.

– Disponibilidad los viernes por la tarde para reunirse con el Equipo de Asesores y Coordinadores.

Perfil:

– Poseer Título Docente para Nivel Secundario.

Los aspirantes deben presentar por separado en sobres cerrados la carpeta de antecedentes y el proyecto, ambos en sobres cerrados que se identificarán con el seudónimo que elija el aspirante. Los antecedentes deben estar legalizados y en el proyecto no colocar datos de identificación.

Para solicitar información sobre lineamientos y presentar la documentación, dirigirse a la secretaría del establecimiento, en Av. Centenario N° 288, en el horario de 8 a 12 hs. Desde el 2 de julio al 6 de julio del corriente. El proyecto deberá presentarse el 6 de julio del corriente a las 12 hs.

COMUNICADO:

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Nivel Inicial turno tarde en la Escuela Primaria Nº48 “Nicolás Avellaneda” con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día lunes 02 de julio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.