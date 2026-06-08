En Costa Grande

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” con Orientación en Economía y Administración, de Costa Grande, Dpto Diamante (CUE3002600) llama a concurso según normativa vigente Resolución N° 1000/13, para cubrir con carácter suplente las siguiente horas cátedras :

2 hs Artes Visuales 2° Año “A” Lunes 7:45-8:25

8:25-9:05

2 hs Artes Visuales 3° Año Lunes 9:05-9:45

9:55- 10:35

2 hs Artes Visuales 4° Año Lunes 10:35-11:15

11:25-12:05

2 hs Artes Visuales 1° Año Lunes 12:05-12:45

12:45-13:25

Suplencia de la Prof. Martinez Roxana S.T.F. (Licencia 16Q sin goce de haberes, desde 06/06/2018 al 06/07/2018 -CUE.: 300-2600

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Ruta Provincial Nº 40, Costa Grande, el día viernes 8 de Junio del corriente año a las 11:30 hs, de acuerdo a normativa vigente Resolución 1000/13 CGE. (Art. 140) y Circular N° 13/18 Jurado de Concurso C.G.E. munido con la siguiente documentación:

-Credencial de puntaje, D.N.I., constancia de antigüedad comprobable en la docencia y certificación de personal del establecimiento si correspondiera.

En caso de lluvia se llevara a cabo en Dirección departamental de Escuela Diamante 25 de Mayo 324 a la misma hora. Teléfono 3434649830.

En Crespo

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE

Por presentación de Proyectos y Antecedentes para cubrir las siguientes horas cátedra:

– 2 hs Taller “El Teatro va a la Escuela” 1º “A” CBC – TM – STF – Miércoles 7:00 a 7:45 hs / 11:55 a 12:35 horas

– 2 hs Taller “El Teatro va a la Escuela” 1º “B” CBC – TM – STF – Viernes 10:40 a 11:55 horas

– 2 hs Taller “El Teatro va a la Escuela” 1º “C” CBC – TT – STF – Jueves 13:00 a 14:20 horas

– 2 hs Taller “El Teatro va a la Escuela” 2º “A” CBC – TM – STF – Lunes 11:15 a 12:35 horas

– 2 hs Taller “El Teatro va a la Escuela” 2º “B” CBC – TM – STF – Martes 11:15 a 12:35 horas

Retirar bases: hasta el día martes 12 de junio por Mesa de Entrada de la Institución. Presentación de proyectos: hasta el día jueves 14 de junio a las 12:30 horas por Mesa de Entrada de la Institución, Sarmiento 2200

En Victoria

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L Benavento” convoca a concurso por Res. 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, primer llamado, con presentación de carpetas de antecedentes, por el término de 5 días hábiles a partir del 07/06/18 al 13/06/18 inclusive el siguiente espacio:

TECNICATURA SUPERIOR EN ENFERMERÍA:( Res. 0620/15 CGE)

2do año: 02hs, STF, Farmacología II, jueves de 18:00 a 18.40 y de 18:40 a 20:10.

Perfil (Res. 331/17 JC): Licenciado en Farmacia; Farmacéutico; Médico; Bioquímico; Licenciado en Bioquímica y Farmacia.

TECNICATURA SUPERIOR EN GASTRONOMÍA: (Res.0905/15)

2do año: 03hs, STF, Gerenciamiento y organización de eventos, jueves de 17:20 a 19:20. Perfil (Res 157/18 JC) profesor, técnico, profesional de en: Economía u homólogos; Ciencias Económicas u homólogos; Contabilidad u homólogos; Economía y Sociología; Ciencias Económicas y Contabilidad; Ciencias Jurídicas y Contables.

Marketing, Comercialización; Administración; Ciencias Administrativas; Administración de Empresas; Organización y Técnica Bancaria; Especialización Derecho de la Integración Económica; Economía política; Economía marítima; Comercio Internacional; Organización de Empresa; Administración de Organizaciones.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

Informes y recepción de carpeta de antecedentes dirigirse a la secretaría de la institución Congreso 726, en el horario de 18 a 21.30 hs. Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional.

En Victoria

La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso por Resolución 2300/12 CGE y Res. 836/17 CGE, segundo llamado, con presentación de carpetas de antecedentes y proyecto, (DESIGNACIÓN DOCENTE POR PROYECTO), por el término de 5 días hábiles a partir del 07/06/18 hasta el 13/06/18 inclusive, los siguientes espacios:

Tecnicatura Superior en Gastronomía: Res. 0905/15 CGE

1er año: Coordinación Prácticas Profesionalizantes I, 06 hs, STF.

Perfil: Técnico Sup. En Gerenciamiento de Servicios Gastronómicos; Lic. En Administración Gastronómica; Lic. En Gastronomía; Técnico Universitario En Gestión Gastronómica; Licenciado en Administración de Empresas Hoteleras y Gastronómicas; Licenciado en Gerenciamiento Gastronómico; Licenciado en Bromatología; Ingeniero en Alimentos; Técnico en Alimentos; Nutricionista.

Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.

Los lineamientos para la formulación del proyecto se encuentran a disposición en la institución.

Para informes y recepción de carpetas dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18 a 21.30 hs.