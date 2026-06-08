En Crespo

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares con:

4 hs STF Educación Tecnológica 3er año “C” TM (Martes 10.40 a 11.20, 11.30 a 12.10 hs – Miércoles 10.40 a 11.20, 11.30 a 12.10 hs)

Primer llamado a las 7.30 hs y segundo llamado 7.45 hs

Los interesados presentarse el día viernes 08 de junio de 2018 en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.

En Aldea San Rafael

La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día miércoles 6 de junio a las 14.00 hs, para cubrir los siguientes espacios, por el término de 30 días:

4 hs. De Educación Física en 1er año, día lunes 13.45 a 15.05 hs y jueves 12.15 hs. a 13.35 hs.

2 hs de Educación Física en 2do año, día martes 16.45 hs. a 18.05 hs.

2 hs. Educación Física en 3er año, día lunes de 12.15 a 13.35 hs

2 hs. De Educación Física en 4to año, día jueves 15.15 hs. a 16.35 hs

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente, DNI, constancia de personal de la casa si corresponde y/o carpeta de antecedentes.

En caso de no cubrirse alguno de los espacios mencionados se convocará a un segundo llamado a concurso, el día jueves 7 de junio en el mismo horario.

El tercer llamado, se realizará el día viernes 8 de junio, en el mismo horario.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.

En Victoria

Supervisión de Educación Secundaria Zona XXIII, convoca para cubrir, según la normativa vigente, Resolución 1000/13 CGE, el cargo de Rector Suplente Término Fijo (S.T.F.) de la Escuela Secundaria N° 4 “Elsa Capatto de Trucco” (turno Rotativo)

para el día viernes 08 de junio del 2018 a las8:30 Hs en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas, Maipú N° 141.

Los interesados deben presentarse munidos de la documentación

correspondiente.