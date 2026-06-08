En Victoria

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple en la Escuela Primaria Nº2 “Guillermo Brown” turno tarde con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 06 de Junio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

Convocatoria

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA para cubrir las horas cátedras conforme Resolución N° 2300/12 CGE y Circular 9/13 JC para designación por año académico DP (Designación por Proyecto) y carácter STF. Con presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autenticado) y Proyecto de cátedra y por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del 6 de junio de 2018.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA -Resol. N° 758/14 C.G.E.

3er año

03 hs. (UDI) Prácticas de Laboratorio para la Enseñanza de la Física (STF) Formato: Taller. Perfil Res. N° 314/17 JC. Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN QUÍMICA -Resol. N° 762/14 C.G.E.

3er año

03 hs. (UDI) Química verde aplicada a las prácticas de laboratorio para la enseñanza de la química (STF) Formato: Taller. Perfil Res. N° 315/17 JC. Profesor de/en: Química u homólogos. Física y Química. Física, Química y Merceología. Química y Merceología. Química y Mineralogía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química. Ciencias Biológicas y Químicas. Mineralogía y Merceología. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Química Industrial. Bromatología. Bioquímica y Farmacia. Farmacia. Biotecnología. Farmacéutico. Bioquímica. Ingeniero Químico. Ingeniero Químico Industrial. Bioingeniero. Día: martes de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50-21,00 a 21,40.

Presentación de Proyecto y Carpeta de antecedentes: El aspirante deberá presentar por separado su carpeta de antecedentes y proyecto. Cada uno en sobre cerrado, los dos sobres deberán estar denominados por el seudónimo que el aspirante elija para su presentación a la presente convocatoria. Colocar el seudónimo de manera que sea visible en cada sobre. La carpeta de antecedentes debe contar con títulos y antecedentes académicos y certificaciones de servicios legalizados. Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y el proyecto por el Consejo Directivo institucional. La documentación requerida deberá presentarse en la Secretaría del Establecimiento en Av. Centenario N° 288, en el horario de 15,30 a 19,30.

Convocatoria

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 5 días hábiles a partir del 6 junio de 2018 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Primer llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA –Resolución N° 297/17 JC Plan 759/14 CGE-

2do. Año

03 hs. Práctica Docente II (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil Generalista: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación y homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 16,30 a 17,10-17,10 a 17,50.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN FÍSICA – Res. N° 314/17 JC. Plan 758/14 C.G.E.

3er. año

04 hs. Fenómenos Ondulatorios (S.T.F.) Profesor de/en: Física u homólogos. Ciencias Física y Matemática. Física y Matemática. Física y Cosmografía. Física y Química. Matemática y Física. Matemática, Física y Cosmografía. Matemática, Física y Química. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado en Biotecnología. Ingeniero de/en: Civil. Construcción. Construcción de Obras. Mecánico. Industrial. Mecánico Industrial. Mecánico Metalúrgico. Electricista. Mecánico Electricista. Electromecánico. Mecánico Aeronáutico. Biofísico. Bioingeniero. Día: lunes de 18,00a 18,40-18,40 a 19,20 y viernes de 21,40 a 22,20-22,20 a 23,00.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.

Convocatoria

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, CONVOCA según Resolución Nº 2300/12 C.G.E. y Resoluciones 1471/16 CGE y 0836/17 CGE, por el término de 3 días hábiles a partir del 6 junio de 2018 las horas cátedras que a continuación se detallan:

Segundo llamado

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LENGUA Y LITERATURA –Resolución N° 297/17 JC Plan 759/14 CGE-

1er. año

03 hs. Oralidad, lectura, escritura y Tic (equipo de cátedra) (S.T.F.) Perfil TIC: Profesor de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas y homólogos. Sistemas de información. Sistemas de Computación. Tecnología y homólogos. Licenciado de/en: Informática. Computación. Sistemas. Analista de Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Tecnología. Ingeniero de/en: Informática. Computación. Sistemas. Sistemas de/en Información. Sistemas de/en Computación. Bioinformática. Día: lunes de 21,00 a 21,40-21,40 a 22,20-22,20 a 23,00.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN HISTORIA –Resolución N°348/17 JC Plan 765/14 CGE-

4º año

04 hs. Procesos sociales, políticos, económicos y culturales Americanos III (S.T.F.) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano, Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Día: martes: de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50 y jueves de 19,30 a 20,10-20,10 a 20,50.

03 hs. Procesos sociales, políticos, económicos y culturales Contemporáneos II (S.T.F.) Profesor de/en: Historia u homólogos. Ciencias Sociales u homólogos. Ciencias Políticas u homólogos. Sociología u homólogos. Historia y Ciencias Jurídicas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Historia y Ciencias Jurídicas. Castellano, Literatura e Historia. Historia y Geografía. Historia y Latín. Ciencias Políticas y Sociales. Licenciaturas de/en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Licenciado de/en: Ciencias Políticas y Diplomáticas. Ciencias Antropológicas. Antropólogo. Día lunes: de 20,10 a 20,50-21,00 a 21,40-21,40 a 22,20.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA –Resolución N° 307/17 JC Plan 4170/14 CGE-

3er. año

03 hs. Sociología de la Educación (S.T.F.) Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día: miércoles de 18,00 a 18,40-18,40 a 19,20-19,30 a 20,10.

Por informes y entrega de la documentación concurrir a la Secretaría de la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, Avenida Centenario N° 288 (Victoria Entre Ríos), en el horario de 15,30 a 19,30 hs.

Convocatoria

La Rectoría de la Escuela Municipal de Música “J. J. de Urquiza” convoca para cubrir horas cátedras según Res. 2300/12 CGE y su mod. 1471/16 CGE, a partir del 06/06 hasta el 12/06 (primer llamado):

Profesorado de Música con orientación en Educación Musical, Plan Res. 977/17 CGE:

– 04 hs Práctica Docente II, 2º año: área generalista, cátedra compartida. Formato: taller de práctica. (STF). Perfil: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente.

Los interesados deberán pasar por la Institución sita en Abásolo 39 en el horario de 15:00 a 20:30 hs para presentar ficha de inscripción (Res 2300/12 CGE) y carpeta de antecedentes debidamente autenticada, foliada y copia de título donde sea visible el registro del mismo en Dirección de Recursos Humanos (Res. 0836/17 CGE) para ser evaluada por Consejo Evaluador Institucional.

Convocatoria

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día miércoles 06 de junio de 2018, a las 15.30 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*01 Cargo MEP 12 Hs. (Circular 10/ 06) – Herrería y Soldadura (esp. Mecánica) – Lunes, Miércoles y Jueves de 13.30 a 16.20 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.