Concursos docentes
En Crespo
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 29 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 08:00 horas:
– 3 hs Psicología 4º A CO -TM– STF – Jueves 9:15 a 10:30 / Viernes 9:50 a 10:30 hs
– 3 hs Filosofía 5º A CO – STF -TM– Lunes 7:05 a 8:25 / Viernes 10:40 a 11:15 hs
– 3 hs Filosofía 5º B CO – STF – TT – Martes 17:55 a 18:35 / Viernes 14:20 a 15:50
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.
En Victoria
La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día miércoles 30 de mayo de 2018, a las 9.30 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:
*01 H. Formación Ética y Ciudadana en 1ro 3ra (STF) / Martes 16.30 a 17.10 Hs.
*03 Hs. Formación Ética y Ciudadana en 3ro 3ra (STF) / Martes 15.40 a 16.20 y Viernes 17.10 a 18.20 Hs.
Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.
En Crespo
La Rectoría de la ESJA 33 de Crespo, llama a concurso para cubrir la siguientes horas cátedras:
– 2 horas Inglés, 3º año, orientado “A” (jueves 19:15 a 20:25)
Presentarse en Sarmiento 2200 de Crespo, el día martes 29 de mayo de 2018, con credencial de puntaje, título docente y carpeta de antecedentes (19 hs.)
En Victoria
La Rectoría de la Escuela Normal Superior «Osvaldo Magnasco» informa que a partir del día martes 29 de mayo del corriente y por el término de 5 días hábiles, se encuentra en exhibición en el hall del establecimiento el Orden de Prelación de las horas cátedras que a continuación se detallan:
Profesorado de Educación Especial
– Problemáticas Contemporáneas de la Educación Especial
– Matemática y su Didáctica
– Matemática y su Didáctica II
– Aportes de las tecnologías para sujetos con discapacidad intelectual.
Profesorado de Educación Inicial
– Educación Sexual Integral
– Taller de Oralidad, lectura, escritura y Tic (perfil Tic)
– Matemática y su Didáctica I
– Matemática y su Didáctica II
Profesorado de Educ. Secundaria en Física
– Práctica Docente II (Perfil Generalista)
Profesorado de Educ. Secundaria en Química
– Práctica Docente II (Perfil Generalista)
Profesorado de Educación Primaria
– Matemática y su Didáctica I
– Matemática y su Didáctica II
– Matemática y su Didáctica III
Los interesados deberán pasar por la Secretaría del establecimiento a notificarse en el horario de 18,00 a 20 hs.