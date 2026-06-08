Concursos docentes
La Rectoría de la Escuela Sec.N°:11, Valentina Paez,Rincon doll Tres Esquinas , convoca por Segundo llamado según Resol.N°: 1000/13, para el Miercoles 23 de Mayo del corriente año, a las 8.00 hs. en el local escolar las siguientes horas que a continuación se detallan:
-06 hs.Inglés (2 aulicas y 4 extra aulicas) Multiaño (anexo chilcas) S.T.F. , del C.B.C. días:
Viernes de 7.30hs. a 12.00 hs.
Los interesados deberán concurrir con la correspondiente documentación. En caso de lluvia la misma se realizará en la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria, calle Maipú 141.
LLAMADO A CONCURSO
La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente para cubrir horas cátedras en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 “30 de Octubre” de Gral. Ramírez de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer Llamado, por el término de 5 días hábiles según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, en Nivel Superior correspondientes al
1er. Año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía – Res 0905/15 CGE
• 02hs “Informática I” – STF – Miércoles de 20:50 a 22:20hs-
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Informática u homólogos. Computación u homólogos. Sistemas u homólogos. Sistemas de información. Sistemas de Computación. Tecnología u homólogos. Bioinformática.-
2do. Año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía – Res 0905/15 CGE
• 03hs- “Cocinas Étnicas”- STF – Viernes de 18:00 a 20:00hs-
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.
• 02hs- “Lengua Extranjera: Francés”- STF – Jueves de 20:50 a 22:20hs
PERFIL: Profesor de/en Francés u homólogos. Lengua y Literatura Francesa u homólogos. Licenciado en Francés. Traductor Público en Idioma Francés. –
3er. Año de la Tecnicatura Superior en Gastronomía – Res 0905/15 CGE
• 08hs- “Practicas Profesionalizantes III”- STF –
Jueves de 20:50 a 23:00hs- Viernes de 17:20 a 18:00 hs. y de 20:10 a 23:00 hs. –
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef. Gestión Gastronómica. Gastronomía orientación Administración y Gestión. Superior en Emprendimientos Gastronómicos. Gestión Gastronómica. Gestión de Empresas de Gastronomía. Alimentos. Alimentación.-
Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá, y / o en la Extensión Áulica ESJA Nº 2: Complejo Educativo de Gral. Ramírez, calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre, el CV y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, desde el 22 al 29 de mayo de 18:00 a 21:00hs.
LLAMADO A CONCURSO
La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá convoca a Concurso Docente para la cobertura de horas cátedras, por Presentación de Proyectos con carácter Suplente Termino Fijo, por el término de 3 días, de acuerdo a lo establecido en reglamentación vigente Res 2300/12 y Circular 005/12 DES CGE en el Nivel Superior para ser dictadas en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo de Gral. Ramírez a saber:
1er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía
• 02hs – UDI “Acompañamiento a Introducción a la Cocina” – jueves de 16:40 a 18 hs.-
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef. Ingeniero de/en: Alimentos. Alimentación.-
2do. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía
• 02hs – UDI “Acompañamiento a Cocinas Étnicas” – Miércoles de 16:40 a 18 hs.-
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.
3er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía
• 02hs – UDI “Acompañamiento a Repostería y Pastelería- Viernes de 16:40 a 18 hs.-
PERFIL: Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos. Analista en Servicios Gastronómicos. Analista Superior en Servicios Gastronómicos. Especialista en Arte Culinario-Chef. Superior en Chef Internacional. Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef Pastelero. Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria. Superior en Gastronomía y Alta Cocina. Superior en Gastronomía orientación Chef.
Las bases para desarrollar los proyectos podrán solicitarse en ambas instituciones.
Se recibirán simultáneamente en la Institución Educativa sito en Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá y la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo sito en calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre de Gral. Ramírez, carpetas y proyecto de aspirantes por Artículo 80°, por el término de 3 (tres) días hábiles, desde el 23 al 28 de mayo del corriente de 18:00 a 21:00. La defensa del Proyecto se realizará en fecha a convenir.
CONVOCATORIA
La Rectoría del Instituto Superior “Gaspar L. Benavento” convoca a concurso según Res. 1280/15 CGE, Circular 18/17 JC, por Artículo 80 del EDE, Art. 40 De la Constitución de la Prov. De Entre Ríos y Res. 836/17 CGE, con presentación de carpeta de antecedentes y proyecto de cátedra, por el término de 3 días hábiles a partir del 22/05/18 hasta el 24/05/18 inclusive los siguientes espacios:
Tecnicatura Sup. En Turismo y Gestión de Servicios: Res. 0831/15 CGE.
3er año: 02hs, STF, Servicios Gastronómicos, martes de 21:00 a 21:40 y de 21:40 a 22:20.
Perfil: (Res. 0374/17 JC). Profesor/Técnico de /en: Cocinero Profesional; Gastronomía y Alta Cocina; Chef Internacional; Cocinero Profesional especialidad Gerenciamiento Gastronómico; Técnico en Gastronomía/Sup. En Gastronomía.Licenciado de/en.: Turismo; Gastronomía; Hotelería y Turismo; Gestión de Empresas Turísticas; Desarrollo Local y Turismo; Emprendimiento Turístico y Gestión Hotelera; Gestión del Turismo, Turismo y Administración Hotelera y afines u homólogos.
Tecnicatura Sup. En Gastronomía (Res. 0905/15)
3er año: 05hs, STF, Repostería y pastelería, viernes de 18.40 a 22:20. Perfil (Resol. 157/18 JC) Profesor/Técnico/Profesional de/en: Gastronomía u homólogos, Analista en Servicios Gastronómicos, Analista Superior en Servicios Gastronómicos, Especialista en Arte culinario, Chef superior, Chef Internacional, Superior en Arte Culinario orientación Chef y Chef pastelero, Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria, Superior en Gastronomía y Alta Cocina, Superior en Gastronomía orientación Chef.
2do año: 02hs, STF, Personal y Relaciones Públicas, jueves de 21:00 a 22:205. Perfil (Res. 157/18 JC). Profesor/Técnico/Profesional de/en: Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Diplomacia u homólogos; Ciencias Políticas u homólogos; Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; Jurídicas, Sociales y Políticas; Ciencias Políticas y Sociales; Ciencias Sociales, Políticas y Administración Pública.
Licenciado en Relaciones Públicas e Institucionales; licenciado en relaciones Públicas.
2do año: 03hs, STF, Gerenciamiento y organización de eventos, jueves de 17:20 a 19:20. Perfil (Res 157/18 JC) profesor, técnico, profesional de en: Economía u homólogos; Ciencias Económicas u homólogos; Contabilidad u homólogos; Economía y Sociología; Ciencias Económicas y Contabilidad; Ciencias Jurídicas y Contables.
Marketing, Comercialización; Administración; Ciencias Administrativas; Administración de Empresas; Organización y Técnica Bancaria; Especialización Derecho de la Integración Económica; Economía política; Economía marítima; Comercio Internacional; Organización de Empresa; Administración de Organizaciones.
“Declarado sin aspirante el art. 80, acto seguido se ofrecerá por art. 40 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la institución carpetas y proyectos de aspirantes a horas cátedra por art. 80 del Estatuto del Docente Entrerriano y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por art. 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por art. 40 de la constitución Provincial deberán aclararlo en su formulario de inscripción (F.I)”.-
Los antecedentes serán evaluados por el Consejo Evaluador Institucional y los proyectos por el Consejo Directivo Institucional.
Los lineamientos para los proyectos se encuentran a disposición en la institución.
Para informes y recepción de carpetas y proyectos dirigirse a la secretaría de la Institución, Congreso 726, de lunes a viernes, en el horario de 18:00 a 21.30