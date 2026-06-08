La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 22 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:30 horas:

2 horas de Formación Ética y Ciudadana STF– 6º año “B” C.O. T.T. – Miércoles 17:15 a 18:35

A las 09:00 horas:

2 horas de Educación Tecnológica STF– 1º año “C” CBC TT – Viernes 13:00 a 14:20 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.

CONCURSO

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 11 “Agustín de la Tijera” con Orientación en Economía y Administración, de Costa Grande, Dpto Diamante (CUE3002600) llama a concurso según normativa vigente Resolución N° 1000/13, para cubrir con carácter suplente las siguientes horas cátedras:

2 hs de Formación Ética y Ciudadana 2ª Año A Jueves 11:25 a 12:05 y de 12:05 a 12:45 hs

2 hs de Formación Ética y Ciudadana 2ª Año B Jueves 9:05 a 9:45 hs y de 9:55 a 10:35 hs

Suplencia del Prof. Frickel, Andrea S.T.F. (Licencia por Enfermedad desde 17/05/2018 al 15/06/2018)-CUE.: 300-2600

Los aspirantes deberán presentarse en el establecimiento, Costa Grande Ruta Provincial Nº 40, el día Miércoles 23 de Mayo del corriente año a las 9.00 hs, de acuerdo a normativa vigente Resolución 1000/13 CGE. (Art. 140) y Circular N° 13/18 Jurado de Concurso C.G.E. munido con la siguiente documentación:

-Credencial de puntaje, D.N.I., constancia de antigüedad comprobable en la docencia y certificación de personal del establecimiento si correspondiera.

En caso de lluvia se llevara a cabo en Dirección departamental de Escuela Diamante 25 de Mayo 324 a la misma hora. Teléfono 3434649830.

CONVOCATORIA

La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama l segundo concurso docente para el día martes 22 de mayo de 2018, a las 15.00 hs con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

*04 Hs. Electrotecnia en 5to Mca (STF) / Martes 15.00 a 16.20 / Jueves 13.30 a 14.50 Hs.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.