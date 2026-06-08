Concursos docentes
Crespo
- La dirección de la Escuela Primaria Nº 105 “Patria Libre” de la ciudad de Crespo, llama a concurso por presentación de Proyectos en los siguientes espacios curriculares: – Taller de Lengua Extrajera: Inglés (12 horas), acompañamiento al estudio: 12 horas. Según la reglamentación vigente: Resoluciones 300/12 CGE y 355/12 CGE, en el marco del Proyecto de Mejora e Inclusión en la Educación Primaria. Los interesados podrán retirar las bases en la Escuela, en Mitre 1434 a partir del 21/06/017 al 23/06/017 de 8 a 17 hs. Informamos que aquellos docentes que se presenten deberán contar con la disponibilidad horaria que requiera la Institución.
Villa Fontana
- La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a concurso, según reglamentación vigente, para el día lunes 19/06, para cubrir con carácter STF: a las 14:00 hs: – 3 hs. de Educación Física: de 3er Año CBC los martes de 11:15 a 12:15 hs. y los jueves de 11:15 a 12:15 hs. Por informes comunicarse al tel. 4864063 o al correo [email protected]
Ramírez
- La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 19 de junio el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles. Profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual: Bases Neurobiopsicológicas del Desarrollo: 1º Año, STF. Anual. 4 horas cada uno. Equipo de cátedra: Perfil 1: Profesor de/en: Educación Especial u Homólogos. Enseñanza Diferenciada u Homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicopedagogía. Psicología u Homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y horario de dictado: viernes de 16:00 a 18:50 horas. Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110, General Ramírez. Telefax. (0343) 4901893 en el horario de 16 a 20 horas.
Don Cristóbal 2ª
La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios:
– 1 Cargo Preceptor Común Femenino (Turno mañana) STF;
– 2 hs Físico Química 2º 1ª STF. Martes 07.30- 08.10; 08.10-08.50
El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 21 de junio a las 08.00 hs 1º llamado (art. 140 resol 1000).
Presentarse con documentación pertinente.
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