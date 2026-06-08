Crespo

La dirección de la Escuela Primaria Nº 105 “Patria Libre” de la ciudad de Crespo, llama a concurso por presentación de Proyectos en los siguientes espacios curriculares: – Taller de Lengua Extrajera: Inglés (12 horas), acompañamiento al estudio: 12 horas. Según la reglamentación vigente: Resoluciones 300/12 CGE y 355/12 CGE, en el marco del Proyecto de Mejora e Inclusión en la Educación Primaria. Los interesados podrán retirar las bases en la Escuela, en Mitre 1434 a partir del 21/06/017 al 23/06/017 de 8 a 17 hs. Informamos que aquellos docentes que se presenten deberán contar con la disponibilidad horaria que requiera la Institución.

Villa Fontana

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 69 “Juan XXIII” de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná) convoca a concurso, según reglamentación vigente, para el día lunes 19/06, para cubrir con carácter STF: a las 14:00 hs: – 3 hs. de Educación Física: de 3er Año CBC los martes de 11:15 a 12:15 hs. y los jueves de 11:15 a 12:15 hs. Por informes comunicarse al tel. 4864063 o al correo [email protected]

Ramírez

La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución C.G.E. Nº 2300/12 de los Consejos Evaluadores Institucionales, desde el día lunes 19 de junio el siguiente espacio curricular por 5 (cinco) días hábiles. Profesorado de educación especial con orientación en discapacidad intelectual: Bases Neurobiopsicológicas del Desarrollo: 1º Año, STF. Anual. 4 horas cada uno. Equipo de cátedra: Perfil 1: Profesor de/en: Educación Especial u Homólogos. Enseñanza Diferenciada u Homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Psicopedagogía. Psicología u Homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Psicología Social. Lógica, Psicología y Ciencias de la Educación. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y horario de dictado: viernes de 16:00 a 18:50 horas. Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, currículum vitae y carpeta de antecedentes completa, fotocopias debidamente autenticadas y foliadas (Circular 15/2012 Jurado de Concursos Nivel Superior) en el Instituto, calle 29 de septiembre 110, General Ramírez. Telefax. (0343) 4901893 en el horario de 16 a 20 horas.

Don Cristóbal 2ª

La Rectoría de la E.E.AT. Nº 49 “Crucero A.R.A. General Belgrano” de Don Cristóbal 2ª, llama a concurso según Resolución 1000/13; y ampliatorias para cubrir los siguientes espacios:

– 1 Cargo Preceptor Común Femenino (Turno mañana) STF;

– 2 hs Físico Química 2º 1ª STF. Martes 07.30- 08.10; 08.10-08.50

El mismo se llevará a cabo en el edificio escolar el 21 de junio a las 08.00 hs 1º llamado (art. 140 resol 1000).

Presentarse con documentación pertinente.