La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá convoca a Concurso Docente para la cobertura de horas cátedras, con carácter Suplente Termino Fijo, de acuerdo a lo establecido en reglamentación vigente: Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE y Res. 0836/17 y Disp. 001 y 007/16 DES CGE en el Nivel Superior para ser dictadas en la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo de Gral. Ramírez a saber:

1er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

02hs – UDI “Acompañamiento a Introducción a la Cocina¨” – jueves de 16:40 a 18.00

PERFIL DISCIPLINAR : Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff.

2do. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

02hs – UDI “Acompañamiento a Cocinas Étnicas” – Miércoles de 16:40 a 18.00

PERFIL DISCIPLINAR : Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff.

3er. Año de la carrera de Técnico Superior en Gastronomía:

02hs – UDI “Acompañamiento a Taller de Repostería y Pastelería”– Viernes de 16:40 a 18.00

PERFIL DISCIPLINAR : Licenciado en Gastronomía, Licenciado en Bromatología. Técnico Superior en Gastronomía, Técnico Superior en Gerenciamiento Gastronómico, Cheff.

Las bases para desarrollar el proyecto podrán solicitarse en la Extensión Áulica ESJA Nº 2, Complejo Educativo de Gral. Ramírez.

Se recibirán simultáneamente en la Institución Educativa sito en Quiroga y Taboada 1510 de la ciudad de Nogoyá y la Extensión Áulica ESJA Nº 2 Complejo Educativo sito en calle Eloy Elsesser y 29 de Septiembre de Gral. Ramírez, Carpetas y Proyecto de aspirantes por Art 80°, por el término de 3 (tres) días hábiles, desde el viernes 05 al martes 10 de abril del corriente de 18:00 a 21:00. La defensa del Proyecto se realizará el viernes 13 a las 16hs. en las instalaciones de E. E. T. y S. N°1.