La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº69 “Juan XXIII” – Anexo ESJA de la localidad de Villa Fontana (Dpto. Paraná), convoca a concurso, según reglamentación vigente, todas STF: Para el día viernes 06 de abril: A las 18:00 hs: 12hs de Coordinación de la ESJA turno noche, A las 18:30hs: 1 cargo Preceptor/a turno tarde.

Para el martes 10 de abril: A las 17:15hs: 01 hora de Historia de 3er año ESJA, los lunes de 20:50 hs. a 21:25hs A las 17:30 hs: 02 hs de Formación Ética y Ciudadana de 2do año ESJA, los martes de 20:50HS a 22hs (toma inmediata)

Los interesados deben presentarse en el establecimiento con la documentación pertinente y DNI. Para mayores informes comunicarse al teléfono 0343-4864063 en el horario de 13:00hs a 17:00hs. Correo de la escuela: [email protected]