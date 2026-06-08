Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día Martes 27 de agosto de 2019 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 11 horas:
– 3 horas de Geografía 2º “C” C.B.C. – TT – STF – Martes: 14:20 a las 15:50 hs. / Miércoles: 17:55 a 18:35 horas.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
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