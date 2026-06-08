La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día martes 13 de Agosto los siguientes espacios curriculares:

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA : Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC.

PRÁCTICA DOCENTE I: 1° llamado por 05 (cinco) días hábiles. Taller. 1º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista: Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas de los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Lunes de 18,50 a 20,50 horas.

PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 4165/14 CGE, Res N° 358/17 JC.

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN: 1° llamado por 05 (cinco) días hábiles. Asignatura. 3º Año. Anual. 3 horas. STF. Requisitos : Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Filosofía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Sociología u homólogos. Antropología u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Filosofía, Pedagogía y Ciencias Sociales. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado : Lunes de 20,20 a 22,20 horas.