NOGOYA

La Escuela de Educación Técnica y Superior Nº 1 de Nogoyá llama a Concurso Docente de Nivel Superior, para cubrir horas cátedras de acuerdo a la reglamentación vigente, Primer Llamado, por el término de 5 días hábiles desde el 05 al 09 de agosto, según Res. 2300/12 CGE, Res.1471/16 CGE, Res. 0836/17 CGE, correspondientes al

1er. Año del Profesorado de Educación Tecnológica- Res 4798/15 CGE

04 hs – “Diseño y Construcción de Modelos I” – STF – Viernes de 18 a 20:40hs.

U.C. formato Taller – Resolución 359/17 JC-

Profesor de/en: Tecnología u homólogos. Educación Tecnológica u homólogos. Enseñanza Técnica en Electricidad. Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional (con título de base de Nivel Superior no inferior a 4 años) en las Especialidades: Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas. Electricidad. Mecánica. Electromecánica. Bioingeniería.

Construcciones Electromecánicas. Construcciones Mecánicas.

Licenciado de/en: Tecnología. Sistemas u homólogos. Sistemas de la Información u homólogos. Biotecnología.

Bioingeniería. Ingeniero Electromecánico. Ingeniero Eléctrico. Ingeniero en Sistemas. Arquitecto. Ingeniero Civil. Ingeniero en Construcciones.

Los interesados deberán presentar en el Establecimiento sito en calle Quiroga y Taboada 1510, Curriculum Vitae y Carpeta de Antecedentes según Res. 111/18 CGE junto a la ficha de inscripción según Res 2300/12 CGE, de 18 a 21 hs.

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Vicedirector de 1ra. Categoría de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº43 “Pcia. de Buenos Aires” y un cargo de Secretario de 2ª Categoría de Jornada Completa en la Escuela Primaria Nº48 “Nicolás Avellaneda”, ambos con carácter de Suplente a termino fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día miércoles 07 de agosto del corriente a las 12.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.

El Instituto Superior «Gaspar L Benavento» informa que por el término de 5 días hábiles a partir del 07/08/19 hasta el 13/08/19 inclusive, se encuentran en exhibición los siguientes órdenes de prelación provisorios, de la Tecnicatura Sup. En Enfermería, elevado por el Consejo Evaluador Institucional:

3er año: Prácticas Profesionalizantes III, comisiones 2,3 y 4.

2do año: Prácticas Profesionalizantes II, comisión 2.

1er año: Prácticas Profesionalizantes I, comisiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9.

Pasar por la secretaría de la institución, Congreso 726, en el horario de 18:30 a 21:30.