La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 5 de agosto los siguientes espacios curriculares, por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado.

Profesorado de Artes Visuales: Res. N° 4165/14 CGE, Res. N° 302/17 JC y Res. N° 358/17 JC

Práctica Profesional Docente I: 1º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Requisitos: Perfil Disciplinar: Profesor de/en: Artes Visuales/Artes Plásticas u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas Artes. Artes Plásticas Nivel Medio y Superior. Artes. Bellas Artes. Nacional de/en Escultura/Pintura/Grabado/Cerámica. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: lunes de 18,10 a 20,50 horas.

Corporeidad, Juego y Lenguajes Artísticos: 1º Año. Anual. 2 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Artes Visuales: Profesor de/en: Artes Visuales u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabados o Pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución3601/03 CGE). Artes Plásticas o Visuales Nacional en Bellas Artes. Licenciado de/en: Artes Visuales. Artes Plásticas. Artes. Bellas Artes. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: miércoles se 18,50 a 20,10 horas.

Profesorado de Educación Primaria: Res. N° 4170/14 CGE, Res. N° 307/17 JC y Res. N° 358/17 JC.

Práctica Docente III: Seminario – Taller. 3º Año. Anual. 4 horas. STF. EQUIPO DE CÁTEDRA: Perfil Generalista. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: miércoles de 20,20 a 22,20 horas.

Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.