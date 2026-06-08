CRESPO

La Rectoria de la ESJA N 33 de Crespo llama a concurso 12 horas de Lengua y Literatura para el día lunes 24 de Junio de 2019 a las 19:30 horas.

– 4 hs en 1 er año A

– 4 hs en 1er año B

– 4 hs en 2do año A

Presentarse en el Establecimiento Educativo con la documentación correspondiente.

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Nivel Inicial en el Jardín Maternal “Estrellitas Cantoras”, con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día Lunes 24 de Junio del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura de un cargo inicial originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art. 40º de la Constitución Provincial.