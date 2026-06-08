Concurso docente
La Rectoría del Instituto Superior de Formación Docente “Paulo Freire” de General Ramírez convoca a concurso para la cobertura de horas cátedras, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 2300/12 C.G.E., Resolución Nº1471/16 C.G.E y Resolución Nº 0836/17 C.G.E desde el día lunes 08 de Abril.
PROFESORADO DE EDUCACIÓN INICIAL: Res. N° 4165/14 CGE, Res N° 358/17 JC.
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL: Seminario- Taller. Por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado. 4º Año. Anual. Perfil 1: 3 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología. Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 19,00 a 21,00 horas.
LENGUAJES ARTÍSTICOS I. Taller. Por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado. 3º Año. Anual. Perfil Artes Visuales: 2 horas. STF. Requisitos: Artes Visuales u homólogos. En Artes con Orientación en Artes Visuales. Artes Visuales con Especialidad Escultura, Cerámica, Grabado o pintura Resolución 1331/66 (con Reválida Decreto 4310/91). Artes (con especialidad en), Artes en Artes Visuales. Realizador Plástico Superior (con Actualización Académica en Artes Resolución 3601/03). Artes Plásticas o Visuales. Nacional en Bellas. Licenciado de/en: Artes Visuales. Artes Plásticas. Artes. Bellas Artes. Licenciaturas en el mismo campo del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Viernes de 20,20 a 21,40 horas.
PROBLEMÁTICAS CONTEMPORÁNEAS EN LA EDUCACIÓN INICIAL: Seminario- Taller. Por 3 (tres) días hábiles. 2° llamado. 4º Año. Anual. Perfil 2: 2 horas. STF. Requisitos: Profesor de/en: Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología. Psicología y Ciencias de la Educación; Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía. Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Día y Horario de dictado: Jueves de 19,40 a 21,00 horas.
UDI: EDUCACIÓN INICIAL EN EL ESPACIO RURAL con presentación de proyecto: Por 5 (cinco) días hábiles. 1° llamado. 4ºAño. Anual. 3 horas STF. Requisitos: Profesor de/en Educación Inicial u homólogos. Día y Horario de dictado: Martes de 20,20 a 22,20 horas.
Los UDI y la COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS son con presentación de proyectos, que evalúa el Consejo Directivo; las bases se retiran en la rectoría del Instituto. La carpeta de antecedentes es evaluada por Consejo Evaluador.
Art. 80° del Estatuto del Docente Entrerriano: únicamente para horas cátedra y cargos iniciales “…si el segundo llamado no se presentare ningún candidato…” se procederá conforme a la Resolución 1280/15 CGE y Circular 18/17 JC.
“Declarado sin aspirante el Artículo 80º, acto seguido se ofrecerá por Artículo 40º de la Constitución de la provincia de Entre Ríos, con la intervención y autorización de Vocalía del Consejo General de Educación. Se recibirán simultáneamente en la Institución carpetas y Proyectos de aspirantes a horas cátedra por artículo 80º del estatuto del Docente Entrerriano, y carpetas de antecedentes de aspirantes a cubrir el espacio por Artículo 40; por el término de 3 (tres) días hábiles. Los aspirantes a concursar por Artículo 40 de la Constitución Provincial deberán aclararlo en su Formulario de Inscripción (F.I.)
Los aspirantes deberán presentar Ficha de inscripción, Curriculum, carpeta de antecedentes COMPLETA Res. 111/18 JC (Fotocopias Autenticadas y foliadas Foja 1, F2, F3…no en folios plásticos) Todos los títulos deben estar registrados en el CGE y presentar copias actualizadas de ambos lados de dichos títulos, donde conste la inscripción; en el Instituto, calle 29 de septiembre 110- General Ramírez- Entre Ríos. Telefax 0343-4901893 en el horario de 16 a 20 horas.