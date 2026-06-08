La Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día miércoles 3 de abril a las 14.30 h, para cubrir las siguientes horas cátedras, en los siguientes horarios:

3 h de Educación Física en 2do año. Jueves 12.15 a 12.55 h y 16.45 a 18.05 h

3 h de Educación Física en 4to año. Jueves 12.55 a 13.35 h y 13.45 a 15.05 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.