CRESPO

La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 1º de abril para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 8:20 horas:

– 3 horas Educación Física – STF –1º “B” CBC -TT- Lunes y miércoles 14 a 15 horas

A las 8:40 horas:

– 2 horas Biología 5º A CO – STF – Turno Mañana – Lunes 9:50 a 11:15 horas

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.