La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, llama a concurso según Resolución Nº 2300/12 C.G.E y su modificatoria la Resolución Nº 1471/16 C.G.E por presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y ficha de inscripción en términos de 5 días hábiles a partir del 04 de abril de 2018.

Profesorado de Educación Primaria Res 4170/14 CGE

-SUJETOS DE LA EDUCACION PRIMARIA. 4 hs Cátedras. Segundo Año. STF. Perfil (Resolución 307/17 JC y 358/17 JC): Profesor de/en Pedagogía u Homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación, Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los titutlos mencionados anteriormente. Horario lunes 22:10 a 22:50 Jueves 20:50 a 22:50.

Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, llama a concurso según Resolución Nº 2300/12 C.G.E y su modificatoria la Resolución Nº 1471/16 C.G.E por presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y ficha de inscripción en términos de 5 días hábiles a partir del 04 de abril de 2018.

Tecnicatura Superior en Enfermería Res 620/15 CGE.

-IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS TÉCNICO: 2hs Cátedras. Segundo Año STF. Perfil (Resolución 331/17 JC). Profesor de/en: Inglés. Lengua y Literatura Inglesa. Lenguas Modernas Sección Inglés. Traductor de/en Inglés u homólogos (no menor de 4 años de duración). Horario Viernes 20:50 a 22:10

Profesorado de Educación Secundaria en Matematica Res. 0764/14

-PRACTICA DOCENTE IV (Perfil Generalista) 5hs Cátedras (3 en Instituto y 2hs en escuelas asociadas) Cuarto Año STF. Perfil (Resolución 245/17 JC y 358/17 JC) Profesor de Pedagogía u homólogos. Profesor de Ciencias de la Educación u homólogos. Profesor de Filosofía, Psicología y Pedagogía. Profesor Filosofía y Pedagogía. Profesor Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Profesor de Sociología Profesor de Psicología y Ceincias de la Educación, Profesor de Pedagogía y Ciencias de la Educación, Profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor de Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horarios Viernes 18:00 a 20:05.

PROBLEMÁTICA DE LA GEOMETRIA IV 3hs Cátedras Cuarto Año STF Perfil (Resolución 245/17 JC y 358/17 JC) Profesor de/en Matemática u homólogos. Matemática, Física y Cosmografía. Educación Secundaria en Matemática. Ciencias Exactas y Aplicadas. Ciencias Matemáticas y Físicas. Matemática y Astronomía. Matemática y Cosmografía. Matemática y Química. Matemática, Física y Química.

Licenciado en Matemática Aplicada. Licenciado en Matemática Pura. Licenciado en Ciencias Físicas y Matemática. Ingenieros. Agrimensor. Estadístico Matemático. Horario lunes 19:25 a 21:30

Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.

NIVEL SUPERIOR

La Rectoría de la Escuela Normal Superior “Victorino Viale”, de la localidad de Viale- Provincia de Entre Ríos, llama a concurso según Resolución Nº 2300/12 C.G.E y su modificatoria la Resolución Nº 1471/16 C.G.E por presentación de carpeta de antecedentes (todo debidamente autentificado) y ficha de inscripción en términos de 5 días hábiles a partir del 04 de abril de 2018.

Profesorado de Educación Primaria Res 4170/14 CGE

-EDUCACION TECNOLOGIA Y SU DIDACTICA. 2 hs Cátedras. Tercer año. STF. Perfil (Resolución 307/17 JC y 358/17 JC): Profesor de/en Educación Tecnológica u homólogos. Enseñanza Técnica en Electricidad. Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Título de Base en las Especialidades. Diseño Tecnológico. Instalaciones Eléctricas. Electricidad. Electromecánica. Mecánica (Título de Base de Nivel Superior no menor a cuatro (04) años). Horario lunes 20:50 a 22:10

-PRACTICA DOCENTE III (Perfil Generalista) 4hs Cátedras. (3 en Instituto y 1 en escuelas asociadas). Tercer Año. STF. Perfil (Resolución 358/17 JC) Profesor de/en Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horarios. Jueves 20:50 a 22:50.

-PRACTICA DOCENTE IV (Perfil Generalista) 10 hs Cátedras. (3 en Instituto y 7 en escuelas asociadas) Cuarto Año. STF. Perfil (Resolución 358/17 JC) Profesor de/en Pedagogía u homólogos. Ciencias de la Educación u homólogos. Filosofía, Psicología y Pedagogía. Filosofía y Pedagogía. Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación. Sociología u homólogos. Filosofía u homólogos. Psicología y Ciencias de la Educación. Pedagogía y Ciencias de la Educación. Filosofía y Ciencias de la Educación. Psicología y Pedagogía.

Licenciaturas en los mismos campos del conocimiento de los títulos mencionados anteriormente. Horarios Miércoles 18:00 a 20:05

Los interesados presentarse en el establecimiento sito en calle Corrientes Nº 279, de la ciudad de Viale, Teléfono: 0343-4920137, http//ensviale.ers.infd.edu.ar, de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 22:30 hs.