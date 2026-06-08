Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el viernes 30/11/2018 a las 17:00 Hs:
5 hs. Lengua 2º C. Horarios: lunes de 15:50 a 17.15, martes de 13 a 13.40, jueves de 13.40 a 15. STF
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.
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