Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 23 de octubre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 07:30 horas (segundo llamado) :
- 2 horas Artes Visuales – STF – 2º “A” Turno Mañana – Martes 9:50 a 11:15
- 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “A” Turno Mañana – Martes 11:15 a 12:35 hs
- 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “B” Turno Mañana – Jueves 11:15 a 12:35 hs
- 2 horas Artes Visuales – STF – 1º “C” Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:35 hs
- 2 horas Artes Visuales – STF – 2º “C” Turno Tarde – Miércoles 15:50 a 17:15 hs
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.
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