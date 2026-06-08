La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el jueves 04 de octubre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 14:30 horas:

– 2 hs Educación Musical- 1º “B” CBC -TM– STF – Martes 9:50 a 11:15 horas (tercer llamado)

– 2 horas Educación Musical – 4º “A” C.O. – STF – Miércoles 10:40 a 11:55 hs. (tercer llamado)

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y en caso de ser personal del establecimiento la certificación correspondiente. De no cubrirse las horas, se convoca para presentación de Proyectos y Antecedentes con fecha límite de entrega hasta el día lunes 8 de octubre a las 12 hs por Mesa de Entradas de la Institución.