La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día viernes 28 de septiembre a las 16.00 h, para cubrir las siguientes horas cátedras, por el término de 30 días:

– 4 hs. STF (turno tarde) de Sistemas de Información Contable en 6to año. Día martes 12.15- 13.35 y 15.15 – 16.35 h.

– 2 hs. STF (turno tarde) de Introducción a la Administración en 4to año. Día martes en el horario de 13:45 a 15:05 h.

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en el mismo horario.