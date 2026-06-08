La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día jueves 6 de setiembre de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras: A las 11:15 horas: 2 horas Educación Tecnológica (segundo llamado)– STF – Turno Tarde– 1º “C” C.B.C. – Viernes 13:00 a 14:20 horas- Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite