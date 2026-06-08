CRESPO

La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir el siguiente espacio curricular:

– 3 hs STF HISTORIA 3º AÑO “B” TT (Martes 17.35 a 18.15 hs – jueves 14.40 a 16.00 hs)

Primer llamado 14.00 hs y segundo llamado 14.10 hs

Los interesados presentarse el día lunes 27 de agosto 2018 en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.

VICTORIA

Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir dos cargos de Maestros de Grado de Jornada Simple, uno turno mañana en la Escuela Primaria Nº2 “Guillermo Brown” y uno turno tarde en la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco”, ambos con carácter de suplente a término fijo. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día lunes 27 de agosto del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art.40º de la Constitución Provincial.