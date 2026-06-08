Concurso docente
La Rectoría de la Escuela Secundaria Nº 74 “Profesor Walter Heinze”, CUE 300-2678 con Orientación en Arte, convoca a concurso según Resolución Nº 1000/13 CGE (art. 139 y 140) y Circular Nº 13/18 JC CGE para cubrir los siguientes espacios curriculares con toma de posesión inmediata:
– 2 hs STF FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 1º AÑO “C” (Martes 16.10 a 17.30 hs)
– 2 hs STF FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 4º AÑO “A” (Jueves 11.25 a 12.45 hs)
– 2 hs STF FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 4º AÑO “B” (Jueves 13.10 a 14.30 hs
Primer llamado 8.00 hs y segundo llamado 8.10 hs
– 3 hs STF HISTORIA 1º AÑO “C” (Jueves 16.50 a 17.30 hs – 17.35 hs a 18.15 hs)
– 3 hs STF HISTORIA 2º AÑO “B” (Martes 14.40 a 16.00 hs – jueves 16.10 a 17.30 hs)
– 3 hs STF HISTORIA 3º AÑO “B” (Martes 17.35 a 18.15 hs – jueves 14.40 a 15.20 hs)
– 2 hs STF HISTORIA 5º AÑO “A” (Jueves 10.00 a 11.20 hs)
Primer llamado 8.20hs y segundo llamado 8.30 hs
Los interesados presentarse el día jueves 23 de agosto 2018 en Jorge Heinze 275, en la localidad de Crespo con la documentación correspondiente: DNI, Credencial de puntaje y/o carpeta de antecedentes, constancia de personal de la casa y copia de esta publicación.