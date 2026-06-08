La Rectoría de la Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. Pedro Radío” situada en España 474 de la ciudad de Victoria, Entre Ríos, llama a concurso docente para el día Miércoles 08 de agosto de 2018, con el fin de cubrir las siguientes horas cátedras, según resolución 1000/ 13 del CGE, 300/13 CGE que a continuación se detallan:

A las 9.00hs.

*01 Cargo Instructor Agrotécnico (STF) – Lunes a Viernes de 7.30 a 12.30

Martes y Viernes de 13.30 a 18.30.

Los interesados deberán concurrir al Establecimiento con credencial de puntaje, DNI y/o la documentación correspondiente.