Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día martes 7 de agosto de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 10 horas:
– 2 horas Física y Química – STF – Turno Tarde– 3º “B” C.B.C. – Lunes 16:40 a 17:55 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite
Por presentación de Proyectos y Antecedentes para cubrir las siguientes horas cátedra:
3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 2º “A” C.B.C. – Lunes: 10:40 a 11:55 horas y Jueves: 11:55 a 12:35 horas
– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 1º “A” C.B.C. – Lunes 11:55 a 12:35 horas – Jueves 9:15 a 10:30 horas.
– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 6º “A” C.O. – Martes: 7:00 a 7:45 hs – Jueves 10:40 a 11:55 hs.
La presentación de proyectos y antecedentes, serán recepcionados hasta el día 9 de agosto a las 12 hs por Mesa de Entrada de la Institución. El proyecto presentado, deberá contener los siguientes componentes: fundamentación, expectativas de logro, ejes de contenido, actividades inter/multi/pluridisciplinar. Recursos. Estrategias. Evaluación. Orientación de recorridos didácticos por Diseño Curricular Provincial.