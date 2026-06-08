La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso por presentación de proyectos, en los siguientes espacios:

– 5 hs. Proyecto Institucional. (Formato Complementario) Día lunes 12.15 a 13.35 hs. y martes 12.15 hs. a 12.55 – 13.45 hs. a 15.05 hs.

– 5 hs. Tutorías Disciplinares. Día lunes 13.45 hs. a 15.05 hs., martes 15.15 hs. a 15.55 hs. y jueves 15.15 hs. a 16.35 hs.

Desde el lunes 06 de agosto de 2018 se solicitan las bases en la Institución Escolar o vía mail a la siguiente dirección [email protected].

La presentación de proyectos tiene como fecha límite, el día martes 07 de agosto a las 13.30 h, a las direcciones mencionadas anteriormente. El mismo día se realizará la defensa a las 14.30 hs. en la Institución Escolar.