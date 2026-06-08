Concurso docente
El Instituto de Educación Superior «República de Entre Ríos» de la ciudad de María Grande DESCONVOCA el concurso correspondiente al Cargo de SECRETARIO DE INSTITUTO SUPERIOR publicado el 22 de febrero de 2018, por cambio en la situación de revista del mismo.
Asimismo convoca a concurso según Resolución N° 5423/03 CGE, Resolución 4789/15 CGE, Resolución N° 351/17 JC y demás Normativa vigente, por el término de 5 (cinco) días hábiles a partir del día martes 03 de abril de 2018, para cubrir con carácter SCV (suplente cargo vacante), el cargo que se detalla a continuación:
SECRETARIO DE INSTITUTO SUPERIOR. Horario rotativo durante el funcionamiento del Instituto en sede y/o extensiones áulicas. Son requisitos:
• Poseer título de Profesor de Nivel Superior Universitario o no Universitario, en cualquier especialidad o ser Profesional Universitario con carrera de post-grado de Formación Docente con planes de estudios no menores de 2 (dos) años.-
• Estar desempeñándose o haberse desempeñado en Establecimientos dependientes de la Dirección de Educación Superior, por un término no inferior a 2 (dos) años.-
• Contar con una antigüedad de 5 (cinco) años en el ejercicio de la docencia frente a alumnos, de los cuales por lo menos 2 (dos) deben corresponder al Nivel Superior.-
• Poseer antecedentes específicos para el cargo:
• Conocimientos de informática.
• Formación y/o actualización en aspectos administrativos y normativos del Nivel Superior.
• Actualización en temas vinculados a problemáticas institucionales: cultura, poder, conflictos, comunicación, participación, constitución y dinámica de grupos y equipos de trabajo.
• Actualización en temas referidos a problemáticas de los derechos humanos, conservación del medio ambiente, cuidado y preservación de la salud.
Los interesados deberán presentarse en la Institución, sita en Carlos Gardel 517 de María Grande en el horario de 16:00 hs a 19:00 hs munidos con ficha de inscripción (Resolución N° 351/17 JC) y carpeta de antecedentes previamente autenticada y foliada para ser remitida a Jurado de Concursos de Nivel Superior del Consejo General de Educación. Por consultas llamar al teléfono fijo 4947119 en el horario especificado precedentemente.-