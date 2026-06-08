La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 30 de julio de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:

A las 08:00 horas:

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 3º «A» C.B.C. – Lunes 9:15 a 10:30 horas y Jueves de 7:00 a 7:45 horas – Toma de posesión: 01/08

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 2º «A» C.B.C. – Lunes: 10:40 a 11:55 horas y Jueves: 11:55 a 12:35 horas – Toma de posesión: 01/08

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 1º «A» C.B.C. – Lunes 11:55 a 12:35 horas – Jueves 9:15 a 10:30 horas. Toma de posesión: 01/08

– 3 horas Idioma Extranjero (Inglés) – STF – Turno Mañana – 6º «A» C.O. – Martes: 7:00 a 7:45 hs – Jueves 10:40 a 11:55 hs. Toma de posesión: 01/08

Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación que lo acredite.