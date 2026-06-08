La rectoría de la Escuela Secundaria Nº 49 “Aldea Cuesta” de Aldea San Rafael, con Orientación en Economía y Administración, llama a concurso según Resolución 1000/13 y Res. 300/13, para el día lunes 23 de julio a las 14.30 h, para cubrir, por el término de 30 días:

Un cargo de maestro en 1er año Secundario.

En los siguientes horarios:

Lunes 12.15 a 13.35 y 15.15 a 16.35 h

Martes 12.15 a 15.05 h

Miércoles 12.55 a 13.35 y 14.25 a 18.05 h

Jueves 15.15 a 18.05 h

Viernes 13.45 a 16.35 h

Los interesados deben presentarse en el establecimiento escolar ubicado en Aldea San Rafael, con credencial de puntaje vigente y/o carpeta de antecedentes, DNI, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada) y certificación de personal de la casa si corresponde.

En caso de lluvia se realizará el concurso en la Escuela Secundaria n° 60 “Bicentenario” situada en calle Sarmiento 2200 de la ciudad de Crespo en los mismos horarios.