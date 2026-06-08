Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día viernes 11 de mayo de 2018 para cubrir las siguientes horas cátedras:
A las 10:30 horas:
- 4 horas Educación Tecnológica – 3º año “B” C.B.C. –STF – Turno Tarde – Jueves: 13:40 a 15:00 horas – Viernes 14:20 a 15:50 horas
A las 11:00 horas:
- 3 horas Educación Física – 1º “A” C.B.C. – STF – Turno Tarde – Lunes 14:00 a 15:00 horas- Miércoles: 14:00 a 15:00 horas
- 3 horas Educación Física – 1º “B” C.B.C. – STF – Turno Tarde – Lunes: 15:05 a 16:05 horas y Miércoles 15:05 a 16:05 horas
- 2 horas Educación Física – 5º “A” – STF – Turno Tarde – Martes: 14 a 15 horas y jueves 14 a 15 horas
- 2 horas Educación Física – 6º “A” C.O – STF – Martes: 15:05 a 16:05 horas y Jueves 15:05 a 16:05 horas
A las 13:30 horas:
- 2 hs. Formación Ética y Ciudadana- 6º “A” C.O. – STF – Turno Mañana – Jueves: 7:00 a 8:20 horas
- 2 hs. Formación Ética y Ciudadana – 5º “A” C.O. – STF – Turno Mañana – Jueves: 11:50 a 12:30 horas – Viernes 8:25 a 9:00 horas
- 2 horas Formación Ética y Ciudadana – 5º “B” C.O. – STF – Turno Tarde – Viernes: 13 a 14:20 horas
- 2 horas Formación Ética y Ciudadana – 6º “B” C.O. – STF – Turno Tarde – Miércoles 17:15 a 18:35 horas
- 2 horas Formación Ética y Ciudadana – 4º “B” C.O. – Turno Tarde – Jueves: 15:10 a 16:30 horas
A las 14:00 horas:
- 4 horas Sistemas de Información Contable – 6º “A” C.O. – STF – Turno Mañana- Martes: 7:40 a 9:00 – Viernes 7:00 a 8:20
- 4 horas Sistemas de Información Contable – 6º “B” C.O. – STF – Turno Tarde – Lunes: 13:00 a 14:20 y jueves 14:20 a 15:50 horas
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.
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