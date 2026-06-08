Concurso docente
La Escuela Secundaria N° 60 “Bicentenario” con Orientación en Economía y Administración llama a concurso según Resol. 1000/13 CGE y Resol. 300/13 CGE para el día lunes 07 de mayo de 2018 para cubrir el siguiente cargo:
– 1 cargo Preceptor (varón) STF – Turno Tarde – Horarios: Lunes: 14:00 a 18:30 horas – Martes: 13:00 a 17:30 horas – Miércoles: 13:00 a 17:30 horas – Jueves: 13:00 a 17:30 horas y Viernes: 14:00 a 18:30 horas.
Presentarse en Sarmiento 2200 con credencial de puntaje vigente, DNI y/o carpeta de antecedentes, constancia de antigüedad en SAGE (autenticada), y en caso de ser personal de la casa la certificación correspondiente.
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