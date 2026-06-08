Dirección Departamental de Escuelas de Victoria convoca para cubrir un cargo de Maestro de Grado de Jornada Simple turno tarde en la Escuela Primaria Nº55 “Soberanía Nacional” con carácter de suplente a término fijo y del Departamento Victoria. La misma se realizara en la sede de la Dirección Departamental de Escuelas sita en calle Maipú Nº141 el día viernes 4 de mayo del corriente a las 08.30 hs. de acuerdo a los Listados Oficial y Complementario vigentes. Se establece que toda necesidad de cobertura originada por el movimiento hacia un cargo de ascenso publicado se cubrirá en el mismo acto concursal. Los interesados deberán presentarse con el Documento Nacional de Identidad actualizado. Se invita a los representantes gremiales a participar del mismo. En caso de no presentarse aspirantes se cubrirá aplicando el Art. 40º de la Constitución Provincial.

Llamado a concurso

La Dirección de la Escuela N°28 “Juvenilia” de Puerto Esquina, Rincón de Nogoyá, Departamento Victoria, Provincia de Entre Ríos, llama a concurso según reglamentación vigente Resol. N°300 y 355/12 de CGE en el marco del proyecto de mejora e inclusión educativa “Escuela NINA” para cubrir en carácter de suplencia termino fijo:

4 horas cátedras- Taller de Teatro (Expresión Teatral, Juegos teatrales,teatro de sombras, mimo, títeres, obras pequeñas, radioteatro, cortos, videos clip) compartidas con 1° y 2° ciclo.(Grupo A y B)

Los interesados deberán concurrir el Jueves 3 de Mayo y Viernes 4 de Mayo de 2018 de 8:00 a 13:00 horas a retirar las bases del Proyecto en Dirección Departamental de Escuelas.